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涉惡言侮辱以職權脅迫 學生指控首爾教授涉性騷擾10女生
2021-09-10
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性騷擾南韓弘益大學首爾弘益大學
涉惡言侮辱以職權脅迫 學生指控首爾教授涉性騷擾10女生
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弘益大學位於首爾麻浦區的校園。

南韓知名私立大學「弘益大學」(Hongik University)藝術學院一名男教授，被學生指控3年來多次以露骨言詞性騷擾女同學，例如說「你遲早會跟我做愛，現在就約期吧」，語畢便打開手機日曆App；又在課堂大談自己的性愛和召妓經驗，更惡言侮辱、取笑、以職權脅迫學生。學生組織周三在首爾麻浦區校園外召開記者會，要求校方盡速解僱該教授並保護學生。校方回應稱將調查事件。
 

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學生代表周三在校園門前召開記者會，譴責A教授。(互聯網)

學生代表指，自2018年起最少10名學生受害。南韓《世界日報》引述學生指控稱，涉案的A教授曾以「N號房」事件性騷擾女學生，說「如果你不當藝術家，早就能靠N號房賺很多錢」，又說「你自慰了嗎？」、「我不是獨個自慰」、「要和像我這樣有影響力的人上床才能成功」；又望著一名學生的作品，說「你知我為何不拉上褲鏈？」；說一名學生兒時遭教會人士性侵，是「沒信仰所致」。


涉以職權壓榨學生
學生並指控，A教授經常施以言語暴力，曾說「我看到長得醜的孩子就會嘔」、「想痛毆B學生」、「你令我想揍你」；又威嚇學生稱，「如果你背叛我，我會想盡辦法報復」、「如果你不忠誠、撩事鬥非，你在藝術界就無立足之地」。此外，他會踢爆同學病歷等私隱，如說「你們知道XXX(某學生)有抑鬱症嗎？」、「XXX有恐慌症嗎？」還會以教授職權脅迫學生，例如要求學生幫他完成秘撈工作、動員學生參加他私人的商業活動等。

學生代表在記者會上譴責A教授沒道德、以教師專業作掩飾、「踐踏人權」、「施加權力暴力」，並要求校方徹查，表示將收集更多受害個案，下月向當局提出刑事申訴。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/涉惡言侮辱以職權脅迫-學生指控首爾教授涉性騷擾10女生-284234
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