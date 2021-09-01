涉扮空置舊樓業主賣盤牟利逾6000萬元 大狀地產代理等12人被捕

警方交代一宗犯罪集團涉嫌利用空置舊樓，假扮去世多年的業主企圖蒙騙市建局的案件，涉款6,270萬元，並在昨日拘捕12人，包括8男及4女，年齡介乎30歲至64歲，當中有大律師、事務律師、法律行政文員、地產代理、財務公司等人員。警方相信已成功瓦解一個犯罪團伙，現正調查案件，不排除更多人被捕。

商業罪案調查科總督察陳日淮表示，警方去年底接獲市建局轉介，表示有單位突然有人自稱受新業主委托洽談收購，但當局發現單位原業主早於1999年已經去世，認為物業在21年後才被出售有可疑，於是警方展開調查，其後又發現另外有7個舊樓單位未獲原業主授權下，被人用作抵押或轉售。

以假身份證辦理遺失樓契宣示聲明

總督察陳日淮續稱，犯罪集團針對樓齡偏高、長期無人打理的空置單位下手，串通律師樓和財務公司，用假身份證明文件，辦理遺失樓契的宣示聲明，再利用相關文件，在財務公司取得100萬至950萬元不等的貸款，之後犯罪集團嘗試透過自己的網絡出售物業，訛稱物業是「銀主盤」，不可做按揭，到買家支付款項後，律師樓會向財務公司還款，將餘款轉入犯罪集團成員戶口，再以現金提走。警方行動中一共檢獲涉案物業的買賣、貸款、銀行文件，電話以及電腦等。

警方指，調查中發現有犯罪成員利用自己的知識，以上述手法侵吞涉案物業，提醒買家交易時要委託信譽良好的律師樓，買樓前亦應實地視察；另持有空置單位的業主，應定期檢查單位狀況，可以訂購土地註冊處的「物業把關易」服務，每當有涉及物業的文書交付土地註冊處時，業主就會收到電郵提示，方便追蹤物業最新變動。