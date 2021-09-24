涉扮TB與女同志性交 無業男被控強姦及非禮罪

一名年約30歲的無業男子，涉在女同志交友應用程式中自稱是「TB」(男性化的女同性戀者)，認識另一名年約20歲的女同志，遂邀請對方到酒店進行「SM」性行為，但當兩人於酒店房內發生親密行為時，該名女同志驚覺對方是一名男子，遂推開男方離開。該無業漢被控一項強姦罪及一項非禮罪，他否認控罪，案件今日於高等法院開審。

被告曾子豪(30歲)，被控一項強姦及一項非禮罪，控罪指他於2020年2月27日，在觀塘一酒店房間內強姦及猥䙝侵犯X。

企圖進行性行為時被女方識穿身分

控方開案陳詞指，被告曾子豪透過女同志交友平台Butterfly及HER認識女事主X，並在性取向一欄顯示為「TB」，在得知X有興趣進行SM時，二人在案發當日相約到觀塘悅品海景酒店，期間被告曾觸摸X胸部及私處，又以低溫蠟在其臀部上滴蠟，其後在沒有使用安全套下企圖與X進行性行為，及後被X發現被告為男子，遂推開被告及離場。

控方指控，被告曾子豪明知X是女同志，但故意不透露或蓄意隱瞞自己為男性。

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