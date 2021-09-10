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涉指罵腳踢5歲子 停職警獲改簽守行為
2021-09-10
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虐兒停職警員襲擊蓄意襲擊令兒童蒙受傷害罪
涉指罵腳踢5歲子 停職警獲改簽守行為
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去年網上流傳一條懷疑虐兒片段，一名男子疑在寓所內不斷大聲指罵男童「無用」、「垃圾」，期間似曾掟施鞋及兩度起飛腳。一名駐守中區警區警員其後被捕，被控一項蓄意襲擊令兒童蒙受傷害罪，案件昨在東區裁判法院(圖)提堂。控方申請以簽保守行為方式處理，主任裁判官一度質疑，證物顯示案件暴力程度頗高，形容被告當時完全失控，惟顧及男童及其母意願，下令被告自簽2,000元守行為3年，須付堂費1,000元，及繼續接受心理輔導。

被告曾偉聰(42歲)，報稱警員，已被停職，被控於去年1月13日，在鴨脷洲海怡半島某單位內，身為管養及照顧5歲男童X的人，故意襲擊X，相當可能導致男童X受到不必要健康損害。

控方庭上透露，被告事後搬離單位，並有接受定期心理輔導，每周與兒子見面一次，現時父子相處融洽，其妻亦表明不追究，因此控方申請改以簽保守行為處理。控方透露，被告目前與妻子正進行婚姻訴訟，在去年10月曾到社會福利處進行家庭詳細調查報告，認為報告內容正面。

主任裁判官徐綺薇指，案情非常嚴重，認為被告行為極暴力、完全失控，但考慮男童與其母親的意願，憂案件續審會持續傷害他們，終接納控方申請。

涉案片段去年4月在網上瘋傳，片長約15分鐘，片中男子連番辱罵男童為「垃圾」，更怒斥「生你兩個，搞亂呢個社會」，情緒極為激動，更突然除脫拖鞋掟向男童，並兩度起腳踢男童，令男童不斷嚎哭。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/涉指罵腳踢5歲子-停職警獲改簽守行為-284199
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