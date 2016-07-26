涉搭巴士除口罩 前區議員遭加控誤導警員等3罪

前西貢區議員葉子祈涉嫌在巴士上無戴口罩，並與人爭執，違反「口罩令」早前被票控，他今日再被落案起訴誤導警員、公眾滋擾及故意妨礙或阻撓巴士司機3項刑事罪行，兩案今日一同在觀塘裁判法院處理，並押後至本月29日再訊，待辯方索取文件及給予法律意見。葉子祈准保釋候訊。

案情指本年5月7日，被告葉子祈在將軍澳隧道巴士轉乘站，提供虛假資料，表明有合理的理由在公共巴士內不戴口罩，意圖妨礙或拖延達到公正的目的，企圖誤導警員葉智泓，又指他沒有履行《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》中戴口罩的法律責任，對公眾造成滋擾，而這種疏忽的後果是危害公眾的健康或舒適；以及故意妨礙、阻撓或分散巴士司機的注意力。

葉子祈稱焗促才除罩

至於葉子祈事後回應傳媒查詢時，指當時在巴士感到焗促故除下口罩，結果被其他乘客指罵，嘗試引用《口罩令》的豁免情況後仍不斷被罵，其後警方到場作口頭警告。

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