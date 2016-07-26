涉最少20宗感染 南京疫情張家界擴散

暑假旅遊旺季加速內地新冠肺炎疫情擴散，江蘇南京祿口機場感染群組出現新傳播點——湖南張家界，截至昨午5時，北京、江蘇淮安、遼寧大連、四川成都，以及湖南長沙、常德和張家界，最少20宗感染與張家界相關，其中15人曾遊張家界，當中起碼7人到過武陵源「魅力湘西劇場」，同場高感染風險觀眾超過2,000人。張家界休閑娛樂及旅遊購物場所昨起停業，景區今起關閉，所有居民和遊客都要做核酸檢測。



連同張家界感染群組，南京機場群組已有超過200人中招，單是南京本土就有171確診、2無症狀感染。高風險播疫點魅力湘西劇場周三起停演7天，劇場表演者、景區工作人員及酒店、食肆工作人員等逾2,900人首次檢測結果均為陰性。武陵源區疾控中心正逐一聯絡高風險場次、上周四晚首場表演的觀眾。魅力湘西工作人員提到，觀眾入場必須戴口罩，但無法保證每位觀眾都全程戴口罩，而涉事場次有2,000多名觀眾，「大家沒有間隔一個座位，都是挨著坐的」。



北京確診者所住屋苑封閉

各省市確診者居住區域加強防疫和檢測，其中北京確診夫婦所住的昌平區回龍觀龍躍苑二區，周三起封閉管理，只進不出。至於如何發現張家界是南京疫情「中轉站」，有內媒指，大連周二確診者無去南京，但上周四到過涉事劇場，而大連前一天因應南京疫情篩查出的3名無症狀感染者，本月17日在南京轉機去張家界，還與該確診者在劇場坐前後排。此外，常德穿紫河遊覽船5名遊客中招，其中3人事前在張家界等地遊玩。