涉欺詐罪｜涉偽造授權按他人物業借3千萬 44歲女子認7罪候訊

女店東疑因財困遭犯罪集團利用，把3名親友和兩名舊保險客戶的身份證交予中介再偽造授權文件，將他們多個業物按揭，取得貸款用作還債及應付日常支出，4個單位涉及逾3,239萬元貸款，當中逾1,385萬元未還，被控11項欺詐罪。被告昨早於高等法院承認其中7項控罪，餘下控罪獲准存檔法庭；早前警誡下透露，有包括律師樓法律代表等中間人協助她準備假文件。案件押後至明年2月25日再訊，以待控辯雙方商討有關事項再作判刑，期間被告須還柙候訊。

被告黃瑪莉(44歲)承認在2013年12月27日至2015年4月9日期間，向財務公司虛假表示她獲4個物業的業主授權，誘使財務公司批出共3,239萬元按揭貸款，涉案物業包括將軍澳廣場一個單位、日出康城一個單位、西營盤麗恩閣一個單位及北角和富中心一個單位。案情指，4個物業的業權屬被告家姑和大伯、大伯妻子，以及被告從事保險時兩名舊客戶。各業主收到按揭通知及財務公司追債信始揭發事件。

被告在警誡下透露，她原本經營兩間洗衣店，其中一間結業，加上女兒出生，令她財困。她聲稱遭犯罪集團利用，以假授權書按揭貸款，以償還債務及應付開支。她承認擅取親友的身份證副本，以及因為曾任保險經紀，持有舊客戶的身份證副本，將相關身份證副本交予中介人，其後中介將身份證交予律師事務所的兩名法律行政人員，準備懷疑假授權書，以便向多間財務公司等借貸。4個物業共涉及逾3,239萬元貸款，被告指最終所得款項用以還債，部分支付予中間人。據悉另有4人涉案被捕，暫時未有人被起訴。

涉欺詐罪｜涉偽造授權按他人物業借3千萬 44歲女子認7罪候訊