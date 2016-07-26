涉洗黑錢 17次運款到港珠澳大橋交收1.7億 2跨境車司機稱自用

跨境車司機疑因疫情收入大減，遭不法集團招攬協助洗黑錢；兩名跨境七人車司機3個月內17次申報攜帶大量現金經港珠澳大橋出境往澳門或珠海，疑因避免回港檢疫，會在大橋「半路中途」將涉事現金轉交拖車司機。海關拘捕5人(40至43歲)，包括3名跨境車司機和兩個找換店負責人，涉案金額約1.7億元，涉嫌串謀洗黑錢及違反《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》罪，凍結58萬元，是首破跨境車司機助洗黑錢的案件。

海關5月分析旅客現金申報書，發現兩名跨境車七人車司機5至8月向海關以個人名義共17次申報大量現金出境，合共1.7億元，每次金額介乎352萬元至2,700萬元不等，引起海關懷疑，海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍指，犯罪集團犯案手法「迂迴」，集團先利用七人車司機運錢出境，再安排拖車中途交收後，將錢運往澳門或珠海。他估計此舉可令參與人士無法了解整個運作過程。財富調查課署理監督何美玲補充指，海關翻查資料，港珠澳大橋全長42公里，需時至少80分鐘，但按七人車出入境紀錄，來回香港及珠海僅60分鐘，不合情理；加上澳門防疫措施，需隔離14日，短時間來往三地惹人懷疑。

兩名七人車司機財務背景亦是海關調查重點，何美玲指，一名七人車司機報住天水圍公屋，月入約數萬元，銀行存款僅數萬元；另一人居元朗劏房，收入浮動，存款只得數百元；兩人均無物業，而收入資產與報稱「自用」的大量現金不符。

海關於上周四(19日)採取行動，在大橋人工島監察目標車輛，一名七人車司機報稱屬於其本人的2,000萬元到澳門；另一輛拖車同時亦辦理出境手續。兩車在觀景山隧道對開路邊停車花少於20秒做交收。其後海關採取行動，拘捕兩司機。之後搜查3個住宅單位，再拘捕另一名七人車司機；發現兩名司機曾出入一間位於觀塘的找換店，負責人未能解釋現金來源，一名董事及一名職員被捕。海關正調查款項去向及來源，不排除更多人被捕。海關指，案中跨境車司機短時間來回港珠澳，會與澳門及珠海聯絡，了解司機出香港境後的行動。現時只有運貨司機可豁免檢疫，但司機無真正進入珠海及澳門境內，加上「回港易」措施，故他們回港後毋須檢疫隔離。