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涉種族歧視｜演員與兩小孩拍照暗做白人主義手勢 環球影城遭索償23萬
2 小時前
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種族歧視白人主義白人至上主義上下倒轉OK手勢奧蘭多環球影城
涉種族歧視｜演員與兩小孩拍照暗做白人主義手勢 環球影城遭索償23萬
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扮演犀利哥的演員與一名混血女童合照時，搭著女童肩膀的手做出上下倒轉OK手勢。(互聯網)
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一個月後，一名扮演犀利哥演員，與一名西班牙語裔女童拍照時，左手做出代表白人至上主義的倒轉OK。(互聯網)

美國主題樂園奧蘭多環球影城(Universal Orlando)有演員扮演壞蛋奬門人奸角犀利哥(Gru)在園內與小朋友拍照時，被發現在與一名6歲混血兒女童和另一名5歲西班牙語裔女童的合照中，暗中做出白人至上主義的上下倒轉OK手勢。兩張照片分別在2019年2月和3月拍攝，兩名女童的家人上月23日入稟佛州法院，要求環球影城賠償3萬美元(約23.4萬港元)。

入稟狀指，有關演員公開和刻意地向兩名女童做出這個普遍知道、代表白人權力的仇恨象徵，而這個象徵成為公開和廣泛地針對某部分人口，根據他們的種族、膚色和原國籍。狀詞又指，6歲混血兒女童打算拿照片給同學看，其父母稱不可以，解釋那名演員對她做了壞事，因為他不喜歡她的種族和膚色。一個月後，再有扮演犀利哥的演員，在拍照時向另一名西班牙語裔女童做出相同OK手勢。

提訴的兩個家庭指，他們的女兒受到精神上的痛苦、自尊受損、受辱和感尷尬等。狀詞又指，該名演員的負責人或園方，並無阻其行為，須負上責任。奧蘭多環球影城並無透露扮演犀利哥演員的身份，也無透露是否同一人。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/涉種族歧視｜演員與兩小孩拍照暗做白人主義手勢-環球影城遭索償23萬-275485
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