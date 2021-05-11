涉網上發文針對TVB及廣告商 警拘兩男涉串謀刑事恐嚇

一個Facebook專頁被指於網上發文針對無綫電視(TVB)及商戶，警方調查後前日(28日)分別在馬鞍山及深水埗採取行動，拘捕1名18歲學生及26歲無業男子，涉嫌串謀刑事恐嚇等罪。警方指，涉案專頁不由分說向該機構、藝人及廣告商作出不合理攻擊，圖威脅致相關人士和公司名譽、財產損失，案件涉及逾2千則帖文、逾100個廣告商，被捕兩人仍被拘留，不排除有更多人被捕。



據了解，被捕的18歲中六學生於去年5月在Facebook建立群組、擔任管理員，不時貼出無綫電視廣告商名稱，呼籲網民「派嬲」、「請願」及「永久抵制」等，導致有關商戶感到不安，並引致無綫財務損失。此外，該學生亦涉前年9月在網上煽惑他人參與非法集結。

網絡安全及科技罪案調查科警司譚威信表示，群組由去年5月至今，發出超過2千個帖文，針對超過100個廣告商，「我們看到貼文都是不由分說地，對於機構、其藝人以及廣告商等，作出不合理的攻擊、威脅他們的名譽或財產受損，意圖令他們作出或不作出一些法律上賦予他們的作為。」警方強調，今次執法並非只聚焦個別貼文或一兩個字眼，而是一籃子因素。行動中警方檢取3部手機、2部平板及3部電腦。

至於另一名26歲本地無業男子則涉嫌煽惑他人有意圖傷人，及煽惑他人襲擊致造成身體實際傷害被捕。警方指他前年及去年曾在討論區「連登」發文，聲稱要襲擊無綫新聞部人員，他亦涉嫌藐視法庭，曾發文貼出警員及其女兒的相片，聲言要襲擊警員的女兒。

無綫電視則發聲明，指互聯網並非法外之地，譴責一切線上及線下違法行為，並感謝警方調查。