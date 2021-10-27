涉迷姦女保險經紀 被告指事主暗示願賣「床單」

一名29歲女保險經紀聲稱遭37歲有意投保的男子在他家中強姦，其後女經紀體內驗出安眠藥。涉案男子昨日在高等法院自辯，指女事主曾表示如果他買年金基金就「做咩都得」，惟他沒答應，被告辯稱性交時兩人清醒，對方沒反抗，他是擔心遭對方威脅而偷拍床上片段。

被告林劍峰，否認於2018年8月29日在長沙灣東寧大廈一單位強姦女子X。被告稱案發時任職銷售員，2015年與女事主X首次接觸，X透過微信「附近的人」定位功能找到被告和傳信息，被告指X當時問他「有無興趣搵援交」，提及價錢為3,500元。

指女事主曾說買基金「做咩都得」

被告續稱，在2018年7月，被告父母欲買醫療保險，他見X在微信發布保險資料，遂向她查詢。兩人於7月28日先後在餐廳及被告住所傾談保險。案發當天，X午飯後再提出到被告住所談保險，她表現憔悴，兩人在房內談及感情私事。被告提供水予X飲，又應X要求買啤酒，X先後自行開了兩罐啤酒飲。期間，兩人提到有客戶為上牀而買保單，X認為是「各取所需」及「有方法令佢哋簽(保險)」，被告稱聽後感到愕然，之後X游說被告買年金基金，聲稱「聽晒你話做咩都得」，惟被告指金額甚大，需要考慮，X就在床上主動觸摸他的手，兩人遂親吻及性交。

稱憂遭威脅才拍片 兩人性交清醒

被告指，與X性交時，因為擔心遭對方設局及威脅，於是放置手機偷拍他們的對話，證明X清醒，當時被告問X「同你簽年金，仲有無下次」，X回答沒有，並撒嬌稱被告不簽保單是欺負她。其後，被告指暫時不會買年金和基金，X回應說不用解釋及會報警。被告強調，X不曾失去意識及「斷片」，也沒表示不願意「性交」，指她「肯定知做緊咩事」，被告又說自己在水和啤酒都沒添加東西。