涉逾170萬人研究 染疫致心肌炎風險 高過打針

心肌炎(myocarditis)是輝瑞/BioNTech新冠肺炎疫苗的罕見副作用，以色列一項涉及逾170萬人的大型研究，揭示當中的風險究竟有多高。研究指，打針後心肌炎增加的比率，為每10萬人多2.7宗，但感染新冠肺炎所增加的心肌炎風險，較打針更高，為每10萬人多11宗。



研究涉及以色列約88萬名16歲或以上已完成接種輝瑞/BioNTech人士，並配對醫療紀錄及人口統計學上相近的另外約88萬名無打針人士，即共約176萬人。研究分兩部分，第一是統計25種「疫苗潛在副作用」在兩個組別出現的比率；第二是統計約17萬名染疫人士裡面，出現該25種情況的比率，再與背景及人數差不多的無染疫組別作對比。



針後心肌炎年齡中位數25歲 大部分男性

結果發現，已接種疫苗組別，相對於無接種組別，心肌炎比率有增加，幅度為每10萬人多2.7宗。但染疫人士組別，所增加的心肌炎比率更高，相對於無染疫組別，為每10萬人多11宗。美國UPMC匹茲堡兒童醫院的兒童心臟炎症專家Brian Feingold稱，很多家長致電查詢打針與心肌炎的風險，「沒有人否定有風險，但我認為要看清楚，就是染疫(導致心肌炎)的風險較打針更高。」不過，研究再次證實打針後出現心肌炎者以年輕男性為主，已接種組別中有21宗心肌炎個案，年齡中位數為25歲，當中19人為男性。

至於其他副作用，已接種者出現淋巴腺腫大的機率增加得最多，為每10萬人多78.4宗，其次是帶狀皰疹(每10萬人多15.8宗)，及盲腸炎(每10萬人多5宗)，其餘副作用風險未見提高。至於染疫會提高的狀況機率，則以心律不正最高(每10萬人增166.1宗)，其次是急性腎損傷(每10萬人增125.4宗)、肺栓塞(每10萬人增62宗)，以及深層靜脈血栓(每10萬人增43宗)等。研究刊於《新英格蘭醫學雜誌》。