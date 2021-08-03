涉選舉舞弊獲撤控 黃耀明區諾軒准自簽守行為18個月
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涉選舉舞弊獲撤控 黃耀明區諾軒准自簽守行為18個月
立法會前議員區諾軒及歌手黃耀明，涉於2018年立法會港島區補選中作出舞弊行為，向他人提供娛樂以誘使他人投票予該候選人，被控在選舉中向他人提供娛樂的舞弊行為，今日於東區裁判法院提堂。控方認為案情輕微，同意黃簽保守行為並撤控，主任裁判官羅德泉遂下令黃以2,000元簽保及守行為18個月。黃耀明圈中好友歌手何韻詩、葉德嫻及填詞人周耀輝亦有到庭旁聽。
區諾軒的代表律師申請同樣以簽保守行為處理，獲控方同意。羅官認為，兩人情況相若，遂下令區諾軒以2,000元簽保及守行為18個月，其他條件與黃耀明一樣，並撤回其控罪。惟區諾軒因早前案件被判囚，須繼續服刑。
34歲被告區諾軒及59歲黃耀明，被控在選舉中向他人提供娛樂的舞弊行為，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》第12(1)(a)條及第6(1)條，指兩人於2018年3月3日在香港，在2018年立法會補選中作出舞弊行為，即為另一人提供娛樂，以誘使該另一人在該選舉中投票予該區諾軒。
案情輕微獲撤控
控方於庭上指出，控罪行為屬嚴重，但本案案情較為輕微，在考慮案情、其態度及背景後，決定改以簽保守行為處理，撤銷其控罪。主任裁判官羅德泉下令黃耀明自簽2000元守行為18個月，其間須行為良好、保持公眾安寧，以及不得干犯與選舉舞弊相關的罪行。
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