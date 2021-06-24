涉阻差辦公孕婦准保釋 庭外稱患產後抑鬱

早前，一名孕婦在土瓜灣住所樓下遭警員截查時，聲稱被警員辱罵和阻差辦公，期間一度被拉起拖行，跌倒地上，其後該孕婦早產，而警方則落案起訴她一項阻礙公職人員罪，今日在九龍城裁判法院提堂，被告孕婦暫毋須答辯，案件押後至8月19日再訊，她准以500元保釋，期間不得離港，每周須到警署報到一次。

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被告在庭外表示，兩母子身體狀況均差，兒子早產約兩個多月，出生時大量出血，出生後亦在深切治療部留院兩個多月，現在「身體器官差」；至於自己亦患上產後抑鬱症。

案情指，43歲被告劉笑芬在本年1月20日，在土瓜灣永耀街13A外，阻礙依法執行公務的公職人員執行職務，即警署警長劉芷芬、警長黎錦耀及警員廖逸山。惟被告稱，她當時是感到驚慌及喘不過氣，自己和家人與警察爭辯是因為想保護嬰兒，認為要求與其他人保持距離是合理要求，又批評警方忽略她的人權，認為自己早產與警方行為有很大關係。至於孕婦的家人聲稱一直支持警察，但事件令他們看清楚警方真面目。