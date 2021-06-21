液態冰溝食用油掩耳目 警拘6人檢6300萬元毒品

警方過去兩日於九龍及新界多處採取行動，涉及三宗案件，共拘捕3男3女，年齡介乎19至33歲，涉嫌販毒及製毒。行動中檢獲93.3公斤毒品，包括近34.8公斤冰毒、19公斤可卡因、少量霹靂可卡因及氯胺酮等，市值約6300萬元。其中於元朗一間村屋檢獲130支混入液態冰毒的牛油果煮食油，料經提煉後可抽取約39公斤冰毒。

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警方今午交代案情，首宗案件涉值約4,020萬元毒品。毒品調查科前日接獲線報，於元朗馬鞍崗村外截查兩名男子，並從其中一人身上搜出1公斤懷疑可卡因。警方之後在該名男子的村屋中，搜獲18包合共18公斤、以茶葉錫紙袋包裝的懷疑冰毒，以及四包合共3.5公斤、以透明包裝的懷疑冰毒。另外在屋內搜出近800支、每支1公斤的牛油果煮食油，其中130支發現混入懷疑液態冰毒，料經提煉後可抽取約39公斤冰毒。

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經調查後，警方於旺角界限街一個劏房單位中，再破獲共65.5公斤懷疑可卡因。行動中拘捕兩名男子，包括一名23歲持香港身分證的南亞裔男貨車司機及一名22歲本地飲品店男東主。被捕23歲司機被控販毒及製毒，明日於屯門法院提堂。

第二宗案件涉市值約1,750萬元毒品。毒品調查科昨晚於粉嶺高埔北村截查兩名可疑女子，並搜出9包共205克霹靂可卡因。警方其後於2女及另一名男子合租的一間鐵皮屋，搜出三公斤懷疑冰毒、13公斤可卡因、230克氯胺酮及55克霹靂可卡因。行動中拘捕一名25歲男子和兩名分別19及20歲本地女子，全部報稱無業，暫被控販毒、製毒，明日於粉嶺法院提堂。

第三宗案件涉市值約547萬元毒品。新界南總區重案組昨於沙田石門安平街一個酒店單位做突擊搜查，檢獲10.3公斤懷疑冰毒及包裝工具，拘捕一名33歲本地女子，報稱無業，被控販毒明日於沙田法院提堂。警方表示，相信已成功搗破區內毒品分銷及儲存中心，不排除更多人被捕。

毒品調查科(行動)警司陳江明表示，今年破獲的毒品案件有增加，首半年警方破獲224宗毒品案，按年增81宗，檢獲的毒品達910公斤，按年增893公斤。