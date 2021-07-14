淘寶「XX同款」或消失？內地禁網絡不正當競爭

淘寶等網購平台經常有賣家標榜「XX同款」，售賣仿製明星、電視劇主角曾使用或佩戴的「標誌產品」，吸引粉絲購買，但未來這些「XX同款」恐怕會消聲匿跡。國家市場監督管理總局今日發布《禁止網絡不正當競爭行為規定(公開徵求意見稿)》(下稱「意見稿」)徵詢公眾意見，「意見稿」列明，經營者在生產、銷售活動中，不得利用網絡實施混淆行為，引人誤以為是他人商品或者與他人存在特定關係，而有關混淆行為包括「擅自將他人有一定影響的商品名稱、企業名稱(包括簡稱、字型大小等)、社會組織名稱(包括簡稱等)、姓名(包括筆名、藝名、譯名)等標識設置為搜索關鍵字」等。

廣州首飾廠製售電視劇同款頸鍊賠償5萬

近日有一宗類似個案獲法院判構成不正當競爭。廣州「大洋網」報道，前年熱播電視劇《親愛的熱愛的》女主角楊紫，在劇中佩戴的「h」字頸鍊，廣受觀眾歡迎，廣州佳和美首飾廠遂製作同款頸鍊放上網購平台售賣，並在商品名稱加入電視劇名，還以劇照作為宣傳，結果被製片商「上海劇酷文化傳播」控告「侵害著作權」及「不正當競爭」，索償50萬元(人民幣，下同)。

廣州黃埔區人民法院一審認為，佳和美侵害劇酷著作權，但不構成不正當競爭。劇酷不服，向廣州知識產權法院提出上訴。

廣州知識產權法院近日二審宣判，指相關電視劇具有商業價值及一定知名度，屬於受《反不正當競爭法》保護的商品(具一定影響的商品)，雖然劇酷未能舉證證明其享有相關配飾等衍生品的知識產權，無權禁止他人製造、銷售相關衍生品，但劇酷有授權3家天貓店舖售賣相關頸鏈，與佳和美存在競爭關係，故佳和美在與相關電視劇無任何關聯下，擅自使用電視劇名為其產品宣傳、推廣，屬於「食人而肥」的行為，不具有正當性。法院認定，佳和美既構成侵害劇酷著作權，亦構成不正當競爭，須向劇酷賠償5萬元。