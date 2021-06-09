淘寶近12億條用戶資料被竊 包括帳號名稱及手機號碼

內地最高人民法院「中國裁判文書網」月初披露一宗驚天大案的判決書，指阿里巴巴旗下淘寶網2019年11月起至去年7月，有11.8億條用戶數據被竊，包括用戶帳號、淘寶暱稱、手機號碼等。犯案的湖南瀏陽市泰創網路科技公司姓黎創辦人及姓逯技術員去年8月被捕，今年5月在河南商丘睢陽區人民法院一審被判「侵犯公民個人信息罪」罪成，分別監禁3年6個月及3年3個月，並分別罰款35萬元(人民幣，下同)及10萬元。判決書提到，該公司利用竊得的淘寶用戶數據非法獲利34萬元，全部追繳上繳國庫。

美國《華爾街日報》引述阿里巴巴發言人表示，事件是由公司主動發現，正配合執法部門工作，以保障用戶。不過，發言人未有透露受影響用戶數目，僅強調並無用戶資料轉售予第三方，亦無經濟損失。

黑客編寫網絡爬蟲軟件

判決書顯示，黎男2012年起做「淘寶客」生意，即是為淘寶商家「帶貨」(推廣商品)，從而抽取佣金和服務費，需要接觸到大量淘寶用戶。黎男2017年在QQ群組結識逯男後，先請逯男為其編寫「微信加人」軟件，以便在微信大量加人宣傳，隨後在2018年1月成立涉事公司，聘用逯男為技術員。2019年11月，逯男為黎男編寫網絡爬蟲軟件，接入淘寶網商品評價接口，爬取淘寶買家帳號、暱稱、手機號碼等資料；黎男收到資料後，將淘寶買家手機號碼導入「微信加人」軟件，成功加人後即發送廣告連結，吸引對方經其公司領取「淘寶聯盟」優惠券，再購買淘寶商品。去年7月13日，淘寶網安全風控員發現網站的評價接口流量異常，調查後方發現有人爬取加密數據，7月6日至13日之間平均每天爬取500萬條，7月13日至20日之間爬取3,500萬條。淘寶(中國)軟件有限公司去年8月14日報警。

判決書提到，涉事公司有32名員工。有員工的證供指出，公司曾在抖音宣傳，但效果欠佳就無再做，而公司約有600至1,100個微信群組，每個群組最多有200人，都是員工各自建立好群組後，將群組QR code提供給黎男，「然後就有人自動進群」，不清楚這些客戶來源。