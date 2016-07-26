淘寶近12億項用戶私隱被盜 包括帳號手機號碼

不少港人使用的淘寶網洩露大量客戶私隱，內地最高人民法院「中國裁判文書網」月初披露一份判決書，指阿里巴巴旗下淘寶網自2019年11月起至去年7月，遭「網絡爬蟲」竊取11.8億條用戶數據，包括用戶帳號、淘寶暱稱、手機號碼等。美國《華爾街日報》昨引述阿里巴巴發言人表示，公司發現事件後已作處理，將繼續配合執法部門工作，惟無透露受影響用戶數目，僅強調用戶資料無被轉售予第三方，用戶亦無經濟損失。



偷資料藉微信群組賣廣告

判決書指出，犯案的湖南瀏陽市泰創網路科技公司姓黎創辦人從事「淘寶客」生意，即是為淘寶商家「帶貨」(推廣商品)，從而抽取佣金和服務費。為了接觸更多淘寶用戶，黎男先後要求姓逯技術員編寫「微信加人」軟件及網絡爬蟲軟件，自2019年11月起利用網絡爬蟲軟件，黑入淘寶網商品評價接口，盜取淘寶買家資料，再將所得的手機號碼導入「微信加人」軟件，成功加人入自建微信群組後，即發送廣告連結，吸引群組成員經其公司領取「淘寶聯盟」優惠券再購買淘寶商品。去年7月13日，淘寶網安全風控員發現網站的評價接口流量異常，調查後發現有人非法取用加密數據。淘寶(中國)軟件有限公司去年8月14日報警，警方分別在同月15及21日在河南商丘睢陽區拘捕逯及黎。黎及逯今年5月在睢陽區人民法院一審被判「侵犯公民個人信息罪」罪成，分別監禁3年6個月及3年3個月，並分別罰款35萬元(人民幣，下同)及10萬元；利用涉案淘寶用戶數據非法獲利的34萬元全部上繳國庫。