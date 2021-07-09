深圳賽格大廈晃動成因出爐：風吹天線引發渦激共振

樓高355.8米的深圳第五高樓兼華強北地標建築賽格大廈，今年5月中連日晃動後緊急封閉，至今未重開。經過專家組兩個月詳細調查，深圳市政府今日公布，賽格大廈晃動成因是桅杆風致渦激共振，以及大廈與桅杆動力特性改變的耦合，排除地鐵運行、周邊工程施工或爆破、冷氣機組運行等影響因素。專家組認為，拆除桅杆可有效解決大廈有感振動問題，而桅杆原有的防雷、航標功能，可在拆除桅杆後重新設置，拆除工程將在近期擇機進行，並同步展開損傷修復工程，工期約32天。

樓板與桅杆連接點有累積損傷

專家組指出，在穩態且持續一定時間的特定風場條件下，大廈桅杆產生頻率為2.12Hz的第四階反向位非對稱渦激共振，激發大廈主體結構頻率同為2.12Hz的高階彎扭組合模態，進而引起大廈主體結構有感振動。至於為何大廈在使用廿多年後才產生有感振動，專家組解釋，局部樓層壓型鋼板組合樓板及桅杆連接點等累積損傷，令結構頻率、阻尼比等動力特性改變，致桅杆和大廈主體結構具有2.12Hz的共同振動頻率，形成共振必要條件。專家組強調，上述局部累積損傷只對結構動力特性產生影響，不影響主體結構安全。

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中鐵建設集團建築設計院院長張向東近日曾談及渦激共振，指在正常風壓狀態下，若地面風速為每秒5米，相當於3級風，去到90米高度，風速就可達每秒15米；若高度達300至400米，風力將更大，或超過每秒30米，相當於11級風，會產生極大破壞力。他表示，如果風的振動頻率與建築物自身的振動頻率相同，建築物就會「隨風起舞」，即「共振」；若共振超過一定幅度，就會影響建築物的使用，甚至形成安全隱患，而且建築物內的人亦會感到不適。

他又以樓高403米的上海金茂大廈為例，稱在設計風荷載作用(大廈承受風壓能力)下，大廈頂部在11級強風中可位移達0.8米，「這個位移一般人難以察覺」。他強調，在設計高層建築時，抗風設計必須滿足結構的強度、剛度、舒適度、抗疲勞破壞等設計要求，確保結構在風荷載作用下不會倒塌、開裂，也不會發生過大的位移，以保證結構安全。

