深度體驗 西九龍「大城小區」遊 尋老舖 找隱世書院 住藝術酒店

香港富有獨特文化及城市面貌，不乏經得起時代變遷的老店，把傳統工藝以「新潮」形式呈現，又或把「上咗年紀」建築物改變用途，並注入藝術元素，透過產品或一磚一瓦訴說地區的人和事。旅發局推出「香港．大城小區」——「西九龍」地區遊推廣，冀把油麻地及佐敦的人文社區面貌與西九文化區連結，作為疫後旅遊推廣的起步點之一。

獲推介其中一間老店，是有百年歷史醬料店「廖孖記」。醬料店雖充滿懷舊氣息，但卻「潮得起」，像最近以自家研製的蒜蓉腐乳醬，代替芝士，創製出中西合璧「腐乳卡邦尼意粉」新潮食譜，甚受歡迎。第四代傳人廖晃業表示，疫情陰霾下市民心情難免「麻麻」，冀推廣活動令大眾記得香港擁有很多值得欣賞的地方及店舖，重拾開心。同區另一老字號「祥盛檀香扇莊」是碩果僅存的檀香扇店，第二代掌舵人羅業強盼，藉時下「品香」潮流，推出電薰香爐、自製小香爐等，吸引愛瑜伽、打坐年輕一輩和需要舒壓的都市人。

區內又有藝術酒店的「東南樓」提供懷舊特色Staycation，身處其中似時光倒流了幾十年，可看到不少時代舊物；還有隱藏在法定古蹟油麻地天后古廟南側的「油麻地書院」變身為自助書店。

旅發局有見藝術文化旅遊的新趨勢，延續「香港．大城小區」項目，在油麻地、佐敦及西九文化區範圍規劃出5條認識傳統手作、美食、藝術、舊建築等主題漫步路線(https://www.discoverhongkong.com/westkowloon/tc)。旅發局總幹事程鼎一表示，預期西九龍將成文化藝術樞紐，而未來旅遊趨勢更著重文化藝術，將於業界商討更好推廣類似深度遊，並謂明白最重要不造成擾民，舉例天后古廟內的隱世書店，即使街坊也未必知道，值得向市民推廣，街上的店舖也需要推廣帶旺人流支持。