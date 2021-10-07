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深水埗地區康健中心及兩康健站今投入服務
1 小時前
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地區康健中心地區康健站深水埗石硤尾邨人口老化基層健康公私營協作公營醫療
深水埗地區康健中心及兩康健站今投入服務
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全港首間地區康健中心前年已投入服務。(資料圖片)

港府近年陸續在全港各區設立地區康健中心或康健站，繼前年落成和啟用的葵青地區康健中心後，​食物及衞生局宣布第二間中心今日(18日)正式開幕。座落石硤尾邨美禧樓的深水埗地區康健中心，是全港第二間地區康健中心，由聖雅各福群會負責營運，為居民提供各項政府資助的基層醫療服務，包括健康推廣、健康評估和篩查、慢性疾病管理及社區復康等。

林鄭月娥盼達致醫社合作

特首林鄭月娥在主持開幕典禮時表示，期望藉中心扭轉現時「重治療，輕預防」的醫療體制及風氣，以應付人口持續快速老齡化的挑戰，同時期待中心能善用區內網絡及資源，主動及靈活地推動以地區為本並切合社區需要的基層健康服務，由上至下達致真正的醫社合作。食物及衞生局長陳肇始就提到，正積極籌備在深水埗地區康健中心設立公私營協作先導計劃，為初次確診糖尿病或高血壓的康健中心會員，透過地區網絡醫生提供受資助的醫療服務，以進一步協助巿民加強慢性疾病的管理，從而分擔公營醫療系統的壓力。

再多兩地區康健站啟用

此外，今日亦有兩個地區康健站投入服務。食衞局表示，北區地區康健站和離島地區康健站已於今日投入服務，連同早前已投入服務的西貢、九龍城、油尖旺和灣仔地區康健站，全港至今共有6間地區康健站及2間分別位於深水埗和葵青的地區康健中心，為巿民提供各項政府資助的相關基層醫療健康服務。當局又指，餘下5間地區康健站分別設於觀塘、大埔、中西區、東區和沙田，將於本月下旬陸續投入服務。

深水埗地區康健中心及兩康健站今投入服務

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/深水埗地區康健中心及兩康健站今投入服務-289098
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