深水埗地區康健中心及兩康健站今投入服務

港府近年陸續在全港各區設立地區康健中心或康健站，繼前年落成和啟用的葵青地區康健中心後，​食物及衞生局宣布第二間中心今日(18日)正式開幕。座落石硤尾邨美禧樓的深水埗地區康健中心，是全港第二間地區康健中心，由聖雅各福群會負責營運，為居民提供各項政府資助的基層醫療服務，包括健康推廣、健康評估和篩查、慢性疾病管理及社區復康等。

林鄭月娥盼達致醫社合作

特首林鄭月娥在主持開幕典禮時表示，期望藉中心扭轉現時「重治療，輕預防」的醫療體制及風氣，以應付人口持續快速老齡化的挑戰，同時期待中心能善用區內網絡及資源，主動及靈活地推動以地區為本並切合社區需要的基層健康服務，由上至下達致真正的醫社合作。食物及衞生局長陳肇始就提到，正積極籌備在深水埗地區康健中心設立公私營協作先導計劃，為初次確診糖尿病或高血壓的康健中心會員，透過地區網絡醫生提供受資助的醫療服務，以進一步協助巿民加強慢性疾病的管理，從而分擔公營醫療系統的壓力。

再多兩地區康健站啟用

此外，今日亦有兩個地區康健站投入服務。食衞局表示，北區地區康健站和離島地區康健站已於今日投入服務，連同早前已投入服務的西貢、九龍城、油尖旺和灣仔地區康健站，全港至今共有6間地區康健站及2間分別位於深水埗和葵青的地區康健中心，為巿民提供各項政府資助的相關基層醫療健康服務。當局又指，餘下5間地區康健站分別設於觀塘、大埔、中西區、東區和沙田，將於本月下旬陸續投入服務。

深水埗地區康健中心及兩康健站今投入服務