混亂持續 恐IS施襲美籲國民勿往機場 喀布爾機場最少20死

阿富汗首都喀布爾機場的撤離行動陷災難，逃離塔利班統治的阿富汗民眾蜂擁聚集在機場外，導致人踩人事故等，北約官員昨向路透社透露過去一星期有20人死亡，有報道指死者包括一名2歲女童。外界施壓促請美軍押後本月31日、下周二全面撤出阿富汗的決定，英國國防大臣華禮仕稱，否則各國無足夠時間撤走所有人。除了機場陷混亂，美國國務院上周六警告當地國民勿前往機場，擔心他們途中會遭伊斯蘭國(IS)武裝分子綁架。德國也作同類呼籲，並指塔利班正在機場周邊加強管控。



上周六喀布爾機場有4人死於人踩人，在現場的英國《獨立報》記者昨稱，「群眾初時情況平靜，但大批人突然湧入，因有人聽完英國和美國官員的言論後，認為外國政府在未來數天停止派機撤離，令民眾更加恐慌。」他指一名婦人死亡，她的丈夫很明顯大受打擊，3名女兒中有一人在事後失散。有民眾稱，塔利班分子鞭打往機場的民眾，並且開槍，逾15人被槍殺，死者中包括兒童。

美國防部：民航機協助撤離

美國駐喀布爾大使館上周六發警告，指機場外有潛在安全威脅，除非獲美國政府代表指示，否則國民應避免前往機場。美國官員指IS阿富汗分支威脅留在阿富汗的美國人，美軍或需尋找新路線將國民送到喀布爾機場。美軍為首的撤離行動陷泥沼，美國國防部昨宣布徵召18架民航客機加入阿富汗撤離行動，客機來自美國聯合航空、美國航空和達美航空，它們不會直接飛往喀布爾，而是接載早已離開阿富汗的難民，從中轉站轉送他們到第三方國家，以疏散逼爆中轉站的難民，從而加快喀布爾撤離工作。美國政府早前估計阿富汗境內或有1.5萬名國民，迄今撤走1.7萬人，當中僅有2,500美國人。