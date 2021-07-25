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混入牛油果油、瑪卡粉、米粉調味包 海關破3案檢2.3億元毒品
9 小時前
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牛油果油瑪卡粉調味包海關藏毒販毒海洛英液體冰毒可卡因毒品調查科
混入牛油果油、瑪卡粉、米粉調味包 海關破3案檢2.3億元毒品

毒梟販毒扭盡六壬，海關在過去兩周、即7月12至24日偵破的3宗毒品案，發現有毒販將懷疑海洛英藏入即食米粉的調味包、液體冰毒放入牛油果油樽，以及懷疑可卡因放入健康食品樽內，在機場和葵涌貨櫃碼頭等檢278公斤毒品，黑市共值2.3億元。行動中拘捕4男1女，正調查三宗案件有否關連。
 

海關在本月12日到火炭一個工廈單位搜查6,865樽瑪卡粉、蛋黃果粉及奇亞籽等健康食品中，發現180樽藏有72公斤懷疑可卡因，約值8,500萬元，3日後在沙田拘捕一名43歲男司機。毒品調查科毒品調查第一組指揮官陳紹裘形容收藏毒品手法「不惜工本，極盡心思」，毒販為減低被執法人員發現，將毒品混入大量正常貨物，毒品數量佔總貨量僅2.6%。而藏毒的健康食品樽，樽蓋錫紙密封較為緊密，料是防氣味流出，樽面包裝紙部分顏色有別，所貼位置較低，相信用作識別及為遮掩藏在底部的毒品，並指毒品抵港後需經儀器將瑪卡粉等粉末與毒品分離。

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藏毒的牛油果油(左)有沉澱物。
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混入毒品的健康食品樽，招紙所貼位置較低。

有沉澱物透光度惹懷疑
海關上周二(20日)破獲20年來的最大宗空運販運冰毒案，在一批從墨西哥空運到港、報稱是1,500公斤牛油果油的貨物，發現288支牛油果油、藏有共重145公斤懷疑液態冰毒，值8,000萬元，4日後在青衣拘捕一名60歲男貨車司機。毒品調查科機場調查組指揮官劉良智指，關員在檢查140箱貨物時，發現內圍紙箱和外圍的顏色有別，而部分牛油果油有打開過痕跡。關員用強光照射，見每樽樽底都有沉澱物，與正常貨物的透光度亦不同，經進一步調查後檢獲該批懷疑液態冰毒。

在上周四(22日)則破獲20年來最大宗的海洛英販運案，在葵涌貨櫃碼頭截獲一批由泰國經水路進口的12箱報稱即食米粉中，發現米粉的調味料包內藏有61公斤懷疑海洛英，約值6,500萬，並在葵涌一工廈拘捕2男1女，包括收貨公司東主，暫控一項企圖販運危險藥物，今日在屯門裁判法院提堂。陳紹裘表示部分即食米粉包裝袋，封口似曾被打開再封上，關員更發現內只附一包調味料，與正常2至3包配料和調味粉不同，經詳細檢查後檢獲該批毒品。陳紹裘指，海關利用光譜分析器辨識海洛英、冰毒及可卡因，「搵到毒品真身可以話係易如反掌。」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/混入牛油果油、瑪卡粉、米粉調味包-海關破3案檢2-3億元毒品-277355
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