混入牛油果油、瑪卡粉、米粉調味包 海關破3案檢2.3億元毒品

毒梟販毒扭盡六壬，海關在過去兩周、即7月12至24日偵破的3宗毒品案，發現有毒販將懷疑海洛英藏入即食米粉的調味包、液體冰毒放入牛油果油樽，以及懷疑可卡因放入健康食品樽內，在機場和葵涌貨櫃碼頭等檢278公斤毒品，黑市共值2.3億元。行動中拘捕4男1女，正調查三宗案件有否關連。



海關在本月12日到火炭一個工廈單位搜查6,865樽瑪卡粉、蛋黃果粉及奇亞籽等健康食品中，發現180樽藏有72公斤懷疑可卡因，約值8,500萬元，3日後在沙田拘捕一名43歲男司機。毒品調查科毒品調查第一組指揮官陳紹裘形容收藏毒品手法「不惜工本，極盡心思」，毒販為減低被執法人員發現，將毒品混入大量正常貨物，毒品數量佔總貨量僅2.6%。而藏毒的健康食品樽，樽蓋錫紙密封較為緊密，料是防氣味流出，樽面包裝紙部分顏色有別，所貼位置較低，相信用作識別及為遮掩藏在底部的毒品，並指毒品抵港後需經儀器將瑪卡粉等粉末與毒品分離。

有沉澱物透光度惹懷疑

海關上周二(20日)破獲20年來的最大宗空運販運冰毒案，在一批從墨西哥空運到港、報稱是1,500公斤牛油果油的貨物，發現288支牛油果油、藏有共重145公斤懷疑液態冰毒，值8,000萬元，4日後在青衣拘捕一名60歲男貨車司機。毒品調查科機場調查組指揮官劉良智指，關員在檢查140箱貨物時，發現內圍紙箱和外圍的顏色有別，而部分牛油果油有打開過痕跡。關員用強光照射，見每樽樽底都有沉澱物，與正常貨物的透光度亦不同，經進一步調查後檢獲該批懷疑液態冰毒。

在上周四(22日)則破獲20年來最大宗的海洛英販運案，在葵涌貨櫃碼頭截獲一批由泰國經水路進口的12箱報稱即食米粉中，發現米粉的調味料包內藏有61公斤懷疑海洛英，約值6,500萬，並在葵涌一工廈拘捕2男1女，包括收貨公司東主，暫控一項企圖販運危險藥物，今日在屯門裁判法院提堂。陳紹裘表示部分即食米粉包裝袋，封口似曾被打開再封上，關員更發現內只附一包調味料，與正常2至3包配料和調味粉不同，經詳細檢查後檢獲該批毒品。陳紹裘指，海關利用光譜分析器辨識海洛英、冰毒及可卡因，「搵到毒品真身可以話係易如反掌。」