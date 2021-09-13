淺層地震｜與汶川大地震無關 四川瀘縣6級地震3死100傷

四川瀘州市瀘縣昨凌晨4時33分發生黎克特制6級地震，震源深度10公里，成都及重慶等地都感受到震動。截至昨午4時，地震在瀘縣造成12.1萬人受災，3人死亡、100人受傷，1,400多間房屋倒塌，超過3.5萬間房屋受損，七萬多人緊急轉移。地震專家指，今次地震與2008年汶川大地震無直接關聯，因為兩地相距約280公里，而且發生於不同斷裂帶。



地震發生前，中國地震預警網提前49秒為成都市預警、提前31秒為重慶市預警、提前6秒為瀘州市預警，不少民眾被預警吵醒，但更多人是被地震搖醒。《中國商報》引述居於瀘州市的馮女士稱，被震醒後很快又睡著，「因為我剛去過北京環球影城，我以為自己當時的眩暈感是玩各種刺激項目的後遺症」。同樣身處瀘州市的廖女士則表示震感強烈，能聽到家中窗戶劇烈震動的聲音，又指距瀘縣較近的朋友家中牆身裂開、廚房抽油煙機掉下，碗碟碎落一地。



3長者遭瓦礫砸死

農村則因舊屋較多而發生多宗憾事，其中瀘縣福集鎮草壩村63歲姓代男子跑出屋外時，二樓圍牆突然倒塌，一大塊瓦礫擊中代男頭部，致其身亡。同鎮小馬灘村剛過70歲生日的何婆婆，在睡夢中被塌下來的樓頂和牆身活埋，救出時已經死亡。玉蟾街道龍橋社區的51歲姓羅女士，地震時在自家2樓房間睡覺，未料房間地板坍塌，羅女士連人帶床直墮地面，並被樓板和雜物壓住，家人發現時已經死亡。

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