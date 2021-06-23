清理違禁歌｜內地擬源頭審查卡拉OK歌曲 建立「黑名單」

內地加強清理卡拉OK違禁歌曲。國家文化和旅遊部今日公布《歌舞娛樂場所卡拉OK音樂內容管理暫行規定(徵求意見稿)》(下稱《規定》)，徵詢公眾意見。《規定》強調加強源頭治理，要求歌曲點播系統內容提供商向歌舞娛樂場所提供卡拉OK音樂前，應先對相關歌曲及MV等內容自我審查，而歌舞娛樂場所應使用來源合法並經過自審的卡拉OK音樂。《規定》還稱，要建立「卡拉OK音樂違規曲目清單制度」，以解決商家如何判斷及監管部門如何執法的問題。

要提供健康向上卡拉OK音樂

《規定》並提到，鼓勵歌曲點播系統內容提供商，向歌舞娛樂場所提供健康向上的卡拉OK音樂，同時鼓勵在歌舞娛樂場所歌曲點播系統中設立優秀歌曲專區，傳播正能量，弘揚主旋律。《規定》同樣適用於自助卡拉OK亭。

文旅部指出，2006年實行的《娛樂場所管理條例》規定，歌舞娛樂場所播放的曲目和畫面不得含有危害國家主權、煽動民族仇恨、違反國家宗教政策等內容(註1)，但相關場所歌曲點播系統含有違禁歌曲的現象屢禁不止，去年的行業自審就發現一百多首違禁曲目，究其原因，是因為點播系統基礎曲庫有超過10萬首歌，相關場所經營者難以識別違規曲目，且全國有近5萬家歌舞娛樂場所，執法監管難度較大。因此，「管住全國為數不多的主要幾家歌曲點播系統內容提供商，讓他們對提供的卡拉OK音樂進行自審，做好自律，就可以從源頭管住歌舞娛樂場所的內容」。

微博網民反應：

2*****飽：管的未免有點太寬了吧

M*******N：一起唱紅歌？

嗶*********咪：有點太過了，甚麼是健康向上的音樂，界定的標準是甚麼？我有時候就喜歡喪喪的歌不行嗎？

醉*柔：支持，確實有一些不堪入耳的歌曲

Z*********e：【反話】我倒是建議文化和旅遊部不如直接來一個一刀切，將全國所有的KTV娛樂場所都全部勒令強制關閉，讓大家都在家中利用家庭的影音設備自娛自樂吧

不**********z_：直接接入音樂平台就好了，既然能上音樂平台沒理由不允許唱

S**********4：本來ktv的app能點的歌都不多，版本也不是很好

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註1：

《娛樂場所管理條例》第十三條

國家宣導弘揚民族優秀文化，禁止娛樂場所內的娛樂活動含有下列內容：

(一) 違反憲法確定的基本原則的；

(二) 危害國家統一、主權或者領土完整的；

(三) 危害國家安全，或者損害國家榮譽、利益的；

(四) 煽動民族仇恨、民族歧視，傷害民族感情或者侵害民族風俗、習慣，破壞民族團結的；

(五) 違反國家宗教政策，宣揚邪教、迷信的；

(六) 宣揚淫穢、賭博、暴力以及與毒品有關的違法犯罪活動，或者教唆犯罪的；

(七) 違背社會公德或者民族優秀文化傳統的；

(八) 侮辱、誹謗他人，侵害他人合法權益的；

(九) 法律、行政法規禁止的其他內容。

