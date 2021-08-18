減肥達人？｜金正恩瘦臉曝光 南韓情報院料狠甩逾10公斤肥肉

北韓領導人金正恩的健康一直受到國際關注，自6月起更傳出他消瘦的消息。近日，他在首都平壤普通江畔視察住宅區時，可見他面容較以往消瘦、衣服亦顯得寬鬆。

北韓《勞動新聞》早前報道，金正恩於上周六(21日)率領官員，前往平壤市中心的普通江畔視察興建中的階梯式高級住宅，金正恩甚至還幫該地命名為「瓊樓洞」，更在現場大肆誇獎施工團隊，表示現在根本看不出來，在140天前這裡還是一片平地。

根據官媒釋出的照片來看，金正恩的身形又比起先前更加消瘦。過去大家所熟悉的圓臉、啤酒肚完全消失，跟之前照片比較有明顯的差異。

南韓傳媒報道指，6月開始就有情報指出，金正恩在官員的建議下，在北韓元山進行一系列的瘦身計畫。當時南韓國家情報院推測，金正恩的體重至少減了10公斤以上。

金正恩曾因整個月無露面傳政變

關於金正恩健康亮紅燈的新聞幾乎每年都有，過去就曾因金正恩連續一個多月未參加公開活動，而傳出其健康出問題與出現內部政變等傳聞。

金正恩今年6月29日的相片，被人發現後腦與頸部之間貼有膠布；上月24日的相片中，同一個部位卻出現黑色斑點。當時有醫學專家推測，黑色斑點可能是金正恩接受脂肪瘤手術後留下的痕跡，並不會對生命健康造成大礙。

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