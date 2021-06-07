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減輕負擔 關愛基金支援罕見病藥費增至5種 上年度批31宗涉7700萬
2021-06-07
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關愛基金罕見病藥物醫管局
減輕負擔 關愛基金支援罕見病藥費增至5種 上年度批31宗涉7700萬
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公立醫院藥物名冊分通用藥物及專用藥物，病人在醫生處方下只需繳付標準費用。(資料圖片)
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部分治療罕見病的藥物費用昂貴，每月療程可達10萬元，對患者家庭帶來沉重經濟負擔。政府為經濟困難病人設安全網，當中於2017年起透過關愛基金支援罕見病患者購買「極度昂貴藥物」，至上年度已涵蓋4種相關藥物，本年度將再新增1種藥物。醫管局指，上年度共批出31宗罕見病患申請，涉逾7,700萬元，即平均每宗申請涉近300萬元。
 

醫管局於2005年起分階段推行公立醫院藥物名冊，至今年1月名冊內已有約1,400種藥物，包括886種及415種屬通用藥物及專用藥物，病人在醫生處方下只需繳付標準費用，即每16周療程付15元；另有155種屬自費藥物，需要病人承擔高昂藥費。


每季檢視藥物名冊
醫管局每3個月會檢視藥物名冊，於上年度增加48種新藥，以及剔除22種過時舊藥。在本年度獲政府增撥1.27億元可進一步擴大藥物名冊，料最少4萬名病人受惠，其中會將3種自費藥物轉為專用藥物，包括用於高膽固醇血症的PCSK9抑制劑量，以及擴闊4種專用藥物可使用的範圍。

在155種自費藥物中，目前已有88種設「安全網」機制，讓有經濟困難的病人可每年申請一定的資助金額，當需要購買該些藥物時，便會從資助額中扣除藥費；其中4種為用於治療罕見病的極度昂貴藥物。醫管局指，上年度安全網共批出7,316宗資助個案，涉14.39億元，其中31宗屬極度昂貴藥物，由政府的關愛基金批出，涉7,700萬元。當局預計，本年度將於安全網新增7種藥物，包括1種罕見病藥物，總資助額或達31億元。

醫管局總藥劑師李成章(下圖右)指，為方便病人申請安全網及管理資助金，醫管局於去年10月起在當局推出的手機應用程式「HA Go」中，加入經濟審查計算程式，讓病人先自行評估是否符合申請資格，並會於明年首季推出全新程式，申請者可掌握申請進度及資助額扣除的情況等，如是否須做續期申請。醫管局與部分社區藥房合作，病人可到藥房配藥，並於上月起提供送藥服務，以便沒時間取藥或行動不便的病人。另外，市民現時已可透過HA Go繳付所有經醫管局處方藥物的藥費及查閱兩年內的配藥紀錄。

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(張逸羲攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/減輕負擔-關愛基金支援罕見病藥費增至5種-上年度批31宗涉7700萬-270798
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