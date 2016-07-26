渣馬重來 禁「香港加油」 大會：涉政治元素

渣打香港馬拉松因疫情停辦一年多，昨成功復跑。有跑手疑穿有「香港加油」字樣衣物，被要求換衫才可參賽。賽後香港馬拉松2021籌備委員會主席高威林解釋，不希望體育活動涉及政治元素，不過就問及字眼如何含政治元素，他僅重複謂沒有補充。今年賽事在10月舉行有別往年，不少跑手感天氣較以往熱，截昨午4時半，共21人入院，當中1名男子危殆；11人已出院。

大會起跑點前有工作人員檢查跑手是否戴好號碼布、手帶等，大批警員也在場戒備，旁邊有兩個「保安撿查」帳幕，為跑手作較詳細檢查。有跑手疑因穿印有「直排看『香港』、橫看『加油』」標誌衣物被拒參賽或要求更衣。亦有跑手有相關字眼的紋身，更被要求以膠布遮蓋。不過也有跑手以類似字樣衣物成功參賽。高威林上星期賽前記者會仍稱「香港一直在加油，只有進步」，不認為有問題，昨改口字眼涉政治元素。記者不停追問4字如何含政治元素、屬警方抑或田總意思，他僅不斷重複「已經講得好清楚，沒有補充」。有記者指跑手僅出示「香港」2字也被禁賽，高稱未知有關情況，更反問「代表香港的運動員點算」，他表示會再與警方研究；至於涉及多少名跑手，則稱未收到報告。

因應疫情，今屆渣馬名額減至1.8萬人，跑手須打齊兩針、賽前接受病毒檢測，起跑前要戴口罩。參加10公里賽事的趙先生和朱先生質疑，起跑前仍要求戴口罩感多餘，不設即場寄存行李服務也帶來不便，例如要隨身攜帶電話；參加同一賽事的方小姐和葉小姐則認為安排雖稍有不便，但仍算暢順。香港田徑總會主席關祺表示，最終有15,659人出賽；在檢疫隔離措施等限制，今年未有海外選手參賽，本港跑手取得佳績，包括港隊黃啟樂及姚潔晶分別贏得男子及女子組「全馬」冠軍，黃更是首次出戰全馬。

昨早氣攝溫氏約20度，較以往在春季舉辦時熱，醫管局錄得21人需送院治理，年齡介乎20至87歲，有10男1女已經出院，1名男子情況仍然危殆。雖然有跑手感10月秋涼天氣較春天好，不會太凍或太熱，但高威林透露來屆仍積極計劃於2月前後舉行。今年繼續有「奇裝異服」跑手，包括大熱電視劇《魷魚遊戲》造型；其中扮演人氣動漫《鬼滅之刃》角色的跑手指，角色沿途受小朋友歡迎，而今年又較少人玩扮嘢，希望造型令港人開心一些。

渣馬重來 禁「香港加油」 大會：涉政治元素