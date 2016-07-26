渣馬2021｜10月24日舉行存變數？最快周五公布是否取消

因新冠疫情兩度延期的「渣打香港馬拉松」(簡稱渣馬)，暫定本年10月24日再開戰，主辦單位表示，至今未收到政府的回覆，最快周五(13日)公布是否取消。

香港田徑總會及港馬籌委會表示，上月向政府繳交最新計畫書之後，至今未獲政府回覆，由於報名程序需時，亦要安排海外跑手檢疫安排等，如果周四未獲港府回覆，不足夠時間準備賽事，最快周五公布是否取消。

因應疫情減參賽總名額 須完成接種疫苗

渣馬因應疫情作特別安排，包括建議參賽總名額由上屆7.4萬個，大減四分三至1.85萬個，以及參加選手及工作人員必須在比賽日前14天，接種兩劑任何廠牌的新冠疫苗等。

至於1.85萬個的建議參賽總名額中，8,000個屬10公里項目，6,500個屬半馬項目，以及4,000個屬全馬項目。同時因應海外疫情，大會亦只邀請少於20位海外跑手出戰全馬，並且全部要按政府要求隔離。

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