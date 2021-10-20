渣馬2021︱賽會突聲明跑手要守法 高威林未回應「香港加油」是否仍容許

在早前的記者會，渣打香港馬拉松賽事籌委會主席高威林，曾表示「香港加油」的標語沒有問題，在受到個別傳媒攻擊之後，在今日(21日)的跑手記者會後，宣讀賽會的一個聲明，表示賽會要求跑手絕對守法和尊重大會守則。但對於早前指沒有問題的「香港加油」是否仍容許，就沒有再回應。

為早前訊息令公眾誤會致歉

早前在賽前的記者會指「香港加油」沒有問題，又指跑手的裝束只是自己的立場。不過今日高威林就一改口風，表示之前的記者會訊息令公眾誤會致歉，又指「大會嚴正要求跑手參賽時要絕對守法」，又指運動不應加入政治口號及元素，呼籲跑手尊重守則。他指如發現違法或違反比賽守則，將可拒絕有關人士參賽，甚至要求有關執法部門介入。

高威林今日表示，有特別裝束及背包的跑手，須先到檢查點接受保安檢查後才可以參加比賽，又指譴責任何人利用渣馬作為宣揚或鼓吹政治訊息的平台。高威林在讀完聲明後，未有回應任何問題就離開。

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