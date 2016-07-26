渣馬2021｜「香港加油」跑手禁穿 聶德權：最簡單直接是守大會規定

渣打馬拉松今日(24日)復辦，至上午11時大部分賽事已陸續完成，公務員事務局長聶德權亦有參與其中。他比賽後接受傳媒訪問，被問到有跑手因衣物有「香港加油」字眼，遭要求更換衣物或被拒出賽時，回應稱最簡單直接就是遵從大會安排規定， 讓有意發揮體育精神的參加者可順利完成賽事。賽事籌委會主席高威林今日被問及事件時，僅不斷重複「我頭先已經講得好清楚，唔希望有政治元素」，表示沒有補充。

安心出行｜批亂填紙仔倘爆疫可大可小

聶德權又回應在政府設施必須使用「安心出行」應用程式的措施，指留意到已有超過500萬人次下載程式，而「填紙仔」做法仍有人「亂填資料」，認為若爆發疫情可大可小。對於有群體沒有智能電話或不懂得使用，他表示留意到有關意見，各部門會按實際需要、服務對象等作安排。

強調防疫措施不能一成不變

對於食物及衞生局長陳肇始曾表示政府不會強制使用「安心出行」，聶德權重申隨疫情變化，措施不能一成不變，為求外防輸入，各個環節缺一不可，又指防疫期間，限制了不少人的自由，但面對疫情及確保保障市民生命安全，無可避免限制部分自由。

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