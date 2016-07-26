Am730
Am730
Am730
Am730
News
渣馬2021｜「香港加油」跑手禁穿　聶德權：最簡單直接是守大會規定
53 分前
#Hashtags
渣馬2021渣打馬拉松香港加油聶德權安心出行
渣馬2021｜「香港加油」跑手禁穿　聶德權：最簡單直接是守大會規定
news-images
聶德權賽後指，跑手最簡單直接的參賽方法，就是遵從大會安排和規定。(徐炯晞攝)

渣打馬拉松今日(24日)復辦，至上午11時大部分賽事已陸續完成，公務員事務局長聶德權亦有參與其中。他比賽後接受傳媒訪問，被問到有跑手因衣物有「香港加油」字眼，遭要求更換衣物或被拒出賽時，回應稱最簡單直接就是遵從大會安排規定， 讓有意發揮體育精神的參加者可順利完成賽事。賽事籌委會主席高威林今日被問及事件時，僅不斷重複「我頭先已經講得好清楚，唔希望有政治元素」，表示沒有補充。

安心出行｜批亂填紙仔倘爆疫可大可小

聶德權又回應在政府設施必須使用「安心出行」應用程式的措施，指留意到已有超過500萬人次下載程式，而「填紙仔」做法仍有人「亂填資料」，認為若爆發疫情可大可小。對於有群體沒有智能電話或不懂得使用，他表示留意到有關意見，各部門會按實際需要、服務對象等作安排。

強調防疫措施不能一成不變

對於食物及衞生局長陳肇始曾表示政府不會強制使用「安心出行」，聶德權重申隨疫情變化，措施不能一成不變，為求外防輸入，各個環節缺一不可，又指防疫期間，限制了不少人的自由，但面對疫情及確保保障市民生命安全，無可避免限制部分自由。

相關新聞：

渣馬2021｜有跑手穿印「香港加油」衣遭要求更換　賽事一帶大批警布防

渣馬2021｜馬拉松復辦開跑　跑手賽事期間毋須戴口罩

渣馬2021｜警派警犬搜跑手寄存物品　大會發訊息提醒勿穿政治元素裝束

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/渣馬2021｜「香港加油」跑手禁穿　聶德權：最簡單直接是守大會規定-289874
#Hashtags
渣馬2021渣打馬拉松香港加油聶德權安心出行
Am730

安心出行｜一男一女疑用假App光顧派對房間　涉使用虛假文書被捕

新冠肺炎｜許樹昌指接種率低無條件「與病毒共存」　認「清零」非長遠之計

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
安心出行｜一男一女疑用假App光顧派對房間　涉使用虛假文書被捕
Am730
Am730
新冠肺炎｜許樹昌指接種率低無條件「與病毒共存」　認「清零」非長遠之計
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多