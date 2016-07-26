渣馬2021｜今起接受報名 下月24日開跑 (附報名連結)

因新冠肺炎疫情闊別一年多的渣打馬拉松，計劃將於10月24日(周日)復辦實體賽事，並在今早10時開始正式接受公眾抽籤及傷健人士名額報名，有興趣的參加者可到大會網站登記。

雖然賽事維持全馬、半馬及10公里3個項目，當中10公里賽會改於西區海底隧道位於西九龍的收費廣場展開，而全馬及半馬皆從尖沙咀彌敦道起步，而且全部賽事終點均設於維園，然而因疫情問題，接受報名的人數將大減至僅18,500人，當中全馬僅得4,000個名額，而最多人報名的10公里賽亦只有8,000個名額。賽事3個項目的一半名額會預留予2020年成功報名的人士。

參賽者須10月10日前完成接種疫苗

另外，為配合政府的防疫措施，參賽跑手須於比賽前14日(即10月10日)完成政府認可的疫苗接種，而成功獲得參賽名額的跑手要在領取選手包當日提交疫苗接種記錄以及過去21日未有到訪香港以外地方的健康申報表，亦要在賽前72小時完成認可的核酸測試。

渣打馬拉松2021賽事詳情：

組別：馬拉松

名額：4,000名

起點：尖沙咀彌敦道

組別：半馬拉松

名額： 6,500名

起點：尖沙咀彌敦道

組別：10公里賽事

名額：8,000名

起點：西隧九龍收費廣場

全部終點：維多利亞公園

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