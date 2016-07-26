Am730
Am730
Am730
Am730
News
渣馬2021｜有跑手穿印「香港加油」衣遭要求更換　賽事一帶大批警布防
2 小時前
#Hashtags
渣馬2021馬拉松香港加油政治港區國安法警員反恐特勤隊
渣馬2021｜有跑手穿印「香港加油」衣遭要求更換　賽事一帶大批警布防
news-images
有身穿印有「香港加油」字樣的跑手被警員干涉。(陳奕釗攝)
 news-images
有跑手身穿印有「香港加油」字樣的背心。(陳奕釗攝)

渣打馬拉松停辦一年後今日(24日)復辦，亦是自《港區國安法》實施後首場渣馬。上周一(18日)曾被大會指沒有問題的「香港加油」字句，惹來社會不同人的不同解讀，事件發酵數日後，大會回應事件時改口，稱嚴格要求跑手參賽時需要絕對守法，如勸喻無果會要求執法部門介入協助。

渣馬2021｜跑手「香港加油」衣被要求更換

「香港加油」衣物從可以穿變成不可以？今日記者所見仍有跑手穿着印有「香港加油」字樣的上衣、背心或短褲等，但有人未起跑已遭在場警員干涉，亦有相關參加賽透露，有職員形容該等衣物「帶政治元素」，遂要求更換否則後果自負。另有穿上「香港加油」衣服而被截停及要求更衣的跑手稱，在安全檢查區被警員搜身，其間全程錄影和紀錄跑手號碼、身份證號碼。

news-images
起跑區前的保安檢查區外，有警員監察進場跑手。(陳奕釗攝)
 news-images
在彌敦道與亞皆老街交界的賽道旁，有身穿戰術背心的警員駐足監察。(陳奕釗攝)

渣馬2021｜「香港加油」由可以變不能

渣馬籌備委員會主席高威林上周一曾表示，跑手服裝上如有「香港加油」四字沒有問題，指「香港一直是『加緊油』、只會進步不會退步，所以『香港加油』四字沒有問題」。不過，他事隔數日後改變說法，指大會「強烈譴責任何人利用渣馬作為宣揚及鼓吹政治訊息的平台」，又重申賽事現場絕不容忍任何違法事件，嚴正要求任何人切勿以身試法。

news-images
港鐵尖沙咀站有反恐特勤隊及鐵路應變部隊警員駐守。(陳奕釗攝)

渣馬2021｜警部署2000警力

另外，據了解警方今日部署約2,000警力，重點駐守賽事場地起點及終點這類人多聚集的地方，同時安排反恐特勤隊及鐵路應變部隊，在多個賽事主要路段附近高姿態巡邏，預防及打擊恐怖主義活動。今日在港鐵尖沙咀站及彌敦道賽事一帶，都可見佩備武器或身穿戰術背心的警員站崗，監察跑手和現場情況，在起步區前的保安檢查區也有警員駐守。

相關新聞：

渣馬2021｜馬拉松復辦開跑　跑手賽事期間毋須戴口罩

渣馬2021｜警派警犬搜跑手寄存物品　大會發訊息提醒勿穿政治元素裝束

渣馬2021｜有跑手穿印「香港加油」衣遭要求更換　賽事一帶大批警布防

news-images
蕭澤頤(深藍衣者)為執勤中的警員打氣。(陳奕釗攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/渣馬2021｜有跑手穿印「香港加油」衣遭要求更換　賽事一帶大批警布防-289873
#Hashtags
渣馬2021馬拉松香港加油政治港區國安法警員反恐特勤隊
Am730

渣馬2021｜跑手批跑前需戴口罩多餘：大家已打針及檢測

渣馬2021｜馬拉松復辦開跑　跑手賽事期間毋須戴口罩

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
渣馬2021｜跑手批跑前需戴口罩多餘：大家已打針及檢測
Am730
Am730
渣馬2021｜馬拉松復辦開跑　跑手賽事期間毋須戴口罩
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多