渣馬2021｜有跑手穿印「香港加油」衣遭要求更換 賽事一帶大批警布防

渣打馬拉松停辦一年後今日(24日)復辦，亦是自《港區國安法》實施後首場渣馬。上周一(18日)曾被大會指沒有問題的「香港加油」字句，惹來社會不同人的不同解讀，事件發酵數日後，大會回應事件時改口，稱嚴格要求跑手參賽時需要絕對守法，如勸喻無果會要求執法部門介入協助。

渣馬2021｜跑手「香港加油」衣被要求更換

「香港加油」衣物從可以穿變成不可以？今日記者所見仍有跑手穿着印有「香港加油」字樣的上衣、背心或短褲等，但有人未起跑已遭在場警員干涉，亦有相關參加賽透露，有職員形容該等衣物「帶政治元素」，遂要求更換否則後果自負。另有穿上「香港加油」衣服而被截停及要求更衣的跑手稱，在安全檢查區被警員搜身，其間全程錄影和紀錄跑手號碼、身份證號碼。

渣馬2021｜「香港加油」由可以變不能

渣馬籌備委員會主席高威林上周一曾表示，跑手服裝上如有「香港加油」四字沒有問題，指「香港一直是『加緊油』、只會進步不會退步，所以『香港加油』四字沒有問題」。不過，他事隔數日後改變說法，指大會「強烈譴責任何人利用渣馬作為宣揚及鼓吹政治訊息的平台」，又重申賽事現場絕不容忍任何違法事件，嚴正要求任何人切勿以身試法。

渣馬2021｜警部署2000警力

另外，據了解警方今日部署約2,000警力，重點駐守賽事場地起點及終點這類人多聚集的地方，同時安排反恐特勤隊及鐵路應變部隊，在多個賽事主要路段附近高姿態巡邏，預防及打擊恐怖主義活動。今日在港鐵尖沙咀站及彌敦道賽事一帶，都可見佩備武器或身穿戰術背心的警員站崗，監察跑手和現場情況，在起步區前的保安檢查區也有警員駐守。

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