渣馬2021｜渣馬周日開跑 大會：安全起見會檢查跑手服裝

因疫情停辦及延期的渣打香港馬拉松，將於下周日(24日)復辦實體賽事，共有1.85萬個參賽名額，參加者賽前要完成接種兩劑新冠疫苗，並於開跑前72小時接受病毒檢測。

今年全馬及半馬賽事將依舊在彌敦道起步，而10公里賽事的起點則首次改至西隧九龍收費廣場，三項賽事均以維多利亞公園作終點。香港馬拉松2021籌備委員會主席高威林表示，由於10公里賽事名額大減，不想只因數千人參加而額外封閉東區走廊。

大會：穿「香港加油」服裝無問題

高威林表示，大會會在起跑後及終點設置口罩棄置箱，跑手比賽期間可以不戴口罩，但起跑前及衝線後則需佩戴口罩。而在比賽開始前，亦會檢查跑手的號碼布、手帶及服裝，只要服裝不阻礙其他跑手比賽，大會對服裝的顏色及文字均沒有特別限制。他認為穿著「香港加油」的服裝沒有問題，如果出現涉及或違《國安法》的「光時」標語，則「唔關賽會事」。

大會提醒，跑手必須在比賽前72小時內領取選手包及進行核酸檢測，不設即場排隊，必須在網上預約，而且領取選手包後，須戴上識別手帶至比賽後才可除下。跑手若需要寄存比賽日所需的更換衣物及行李，須在領取選手包時寄存，比賽當日將不設寄存服務。

市民出行注意當日封路安排

另外，當日凌晨起，港九多區多條道路將會封閉至下午1時許，超過230條巴士路線及40條小巴路線需改道或暫停服務，警方呼籲市民盡早計劃行程及當日盡量乘搭公共交通工具。而港鐵最早會在凌晨3時25分開出屯馬綫及東鐵綫的頭班車。

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