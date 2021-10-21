渣馬2021｜警派警犬搜跑手寄存物品 大會發訊息提醒勿穿政治元素裝束

因疫情停辦及延期的渣打香港馬拉松，將於明日(24日)復辦實體賽事，跑手需要預先到維園寄存隨身物品。警方在Facebook發文，表示將於多個馬拉松比賽途經的主要路段附近進行「高姿態巡邏」，以預防及打擊恐怖主義活動，並附上多張行動照片，當中有警員帶同警犬檢查跑手寄存的行李。另外，主辦方今日發出短訊提醒跑手，警告切勿穿着政治元素或口號之裝束，表明違者將被拒參賽，大會亦會按需要要求執法部門介入。

警方表示，反恐特勤隊及鐵路應變部隊於多個馬拉松比賽途經的主要路段附近巡邏，以預防及打擊恐怖主義活動，鐵路警區及港鐵職員亦在港鐵站內進行聯合搜查危險品行動，搜查站內有可能收藏危險物品的地點。警方指，馬拉松賽事當日，如出現任何違反法例或大會規則的情況，大會將拒絕有關人士參加活動。警方會根據情況在現場進行取證，有需要時會作出跟進，呼籲市民切勿以身試法。

大會：或要求執法部門介入

大會短訊提醒跑手，如攜帶背包或穿著「特別裝束」者需接受保安檢查，並警告切勿穿着政治元素或口號的裝束，表明違者將被拒參賽，大會亦會按需要要求執法部門介入。大會亦提醒在起跑區、衝線後須配戴口罩，並建議因應身體狀況調整步速，保持社交距離。

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