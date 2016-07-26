渣馬2021｜跑手批跑前需戴口罩多餘：大家已打針及檢測

渣打馬拉松因疫情停辦一年今日(24日)復跑，10公里組別第一組今早8時40分開跑，開始後不久，工作人員宣布所有組別參加者也可同時起跑。有參加者表示，今晨天氣很好，防疫安排也十分暢順，不過亦有參加者認為，已經接種疫苗及檢測，開跑前要戴口罩有些多餘。

渣打2021｜十公里賽疑無分流起步

10公里第一組開跑前，起點西隧收費廣場以聚集逾百人，按原定賽事時間表，第一組8時40分至8時55分起步，第二組九時正至9時20分起步；第三組9時25分至9時45分起步，之後再有第四組。不過在第一組開跑不久，工作人員即向在場所有參加者表示，「所有組別可以起跑」。

參加了8至9年的趙先生，與參加了3年的朱先生一起參賽，認為今年在10月份舉行，天氣較以往春天時舉行熱，不過對於他們業餘跑手而言，相信影響不大。對於防疫安排，他們表示有點麻煩，不得即場放下隨身物品，「以前都唔使(隨身)帶手機，而家要帶」。不過，他們也認為，所有跑手已經打完兩劑疫苗及接受檢測，開跑前仍需戴口罩有點多餘。

渣馬2021｜跑手口罩掛手不感影響

分別參加了13次及約9次的方小姐和葉小姐亦指，天氣較以往熱，幸近日轉涼，今日天氣也不錯。他們認為，以往可以即場寄存行李，今年需預先寄存，雖然稍有不便，但安排暢順；對於要戴口罩，他們打算放在口袋或掛在手上，也不感太大影響。

今年參賽名額大減，參加了約五年的梁先生指，今次轉了新起步點，有新鮮感、開揚，氣氛跟以往也差不多，可能與停辦一年，大家也較期待有關。

渣馬2021｜參加者讚天氣較春天更適合

跑到終點之後，大會也向跑手派發新的口罩。參加了10年的利先生指，對相關安排感滿意、見到大家到達終點也自律戴好口罩，並指終點雖然聚集了不少人群，但認為無可避免；跑步期間也未見有人因衣物或宣傳被終止或拒絕參加馬拉松，相信大家也專心跑步。他又認為，10月、11月的天氣較春天適合，因為不會太凍或太熱，不過，今年的路線較多斜路，以10公里為例，相信較以往多一倍上斜的路段，對新手或更辛苦。

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