渣馬2021｜跑手須戴口罩「流水式」起跑 專家憂慮72小時內檢測不夠穩陣

香港業餘田徑總會昨日公布渣馬將於10月24日復辦，合共提供1.85萬個參賽名額。田總行政總監伍于豪表示，精英跑手以外的其他參加者將會採用「流水式」起跑，減低起點聚集的人數，精英跑手則沿用傳統的鳴槍起步。

伍于豪於電台節目表示，所有跑手起跑時需要配戴口罩，起跑一段距離後才能除口罩，屆時會有足夠的口罩回收桶，並會派專員處理棄置口罩。另外，大會將會於終點向跑手派發口罩，要求所有人戴口罩才可以離開會場或取回行李。

何栢良倡當日做快速測試

港大感染及傳染病中心總監何栢良在另一個電台節目稱，若活動成功舉行，將會是本港防疫的「強心針」，但認為要求跑手在開跑前72小時檢測不夠穩陣，建議規定參加者在比賽當日，自行做快速抗原測試，賽後3至5天亦要強制檢測，確保安全。呼吸系統科專科醫生梁子超則表示，即使賽事在戶外，但若跑手沒有佩戴口罩、相距接近，亦有機會造成飛沬或氣溶膠傳播風險。他建議，規定參加者於24小時內檢測，以減低傳播風險。

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