渣馬2021｜馬拉松復辦開跑 跑手賽事期間毋須戴口罩

渣打馬拉松因新型肺炎停辦一年後，今日(24日)終成功復辦，亦是疫情下首場大型體育活動。參賽者必須完成接種新冠疫苗及近日完成檢測，賽事期間可毋須配戴口罩，大會在起跑後沿賽道放置了不少垃圾桶，供跑手棄置口罩，另在終點安排工作人員派口罩。署理行政長官李家超、警務處長蕭澤頤等人，清晨5時45分在尖沙咀彌敦道主持半馬精英組起步禮，跑手都有遵從大會規定，在穿過起點線後才脫下口罩。

渣馬2021｜10公里賽改西隧起步

至於10公里的賽事同樣在5時45分起步，但路線今年改以西區海底隧道收費廣場為起點，經西隧、干諾道西天橋、中環海旁和灣仔等往維園，有別於以往由東區走廊起步往維園的路線。在毗鄰的港鐵九龍站，清晨4時許已有跑手在車站內熱身。

渣馬2021｜跑手打扮《魷魚遊戲》參加者

打扮成最近流行韓劇《魷魚遊戲》角色的全馬參賽者林先生表示，今次是第6次參加馬拉松，認為可以出來玩已經很高興，又指已有一年沒有跑步，相信成績會較遜色，只求毋須半途放棄上巴士離開。亦有參加者坦言，大家都很久沒有跑常規賽，認為不能絕粹與以往成績比較，今次只當作「試試腳」。

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