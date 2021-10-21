渣馬2021｜10公里賽改西隧起步 港九新界多處深夜起封路 (附改道詳情)

因疫情停辦及延期的渣打香港馬拉松，將於明日(24日)復辦實體賽事，為配合賽事的舉行，由今晚11時30分起，本港多處將分階段實施臨時封路安排，直至明日下午約4時30分；今晚11時15分起，約230條巴士路線，以及40條專線小巴路線，會分階段改道、縮短或暫停服務，直至道路重開。

今屆賽事10公里組別將改由西隧九龍收費廣場起步，終點則維持於維多利亞公園，因此封路安排或與往年有分別，駕駛者應多加注意。

渣馬2021｜港島區封路

因應賽事安排，中環及灣仔繞道隧道的灣仔北出口於賽事期間大部分時間會封閉，從中區前往灣仔北的車輛須改行干諾道中、夏愨道及告士打道。

運輸署預計，維園道、禮頓道、軒尼詩道、告士打道、金鐘道、干諾道中、香港仔隧道（往灣仔方向），以及中環碼頭一帶，會較平時的星期日顯著擠塞。

渣馬2021｜九龍區封路

因應全程及半程馬拉松比賽採用介乎尖沙嘴與亞皆老街的彌敦道北行行車線、介乎尖沙嘴與加士居道天橋的彌敦道南行行車線，以及亞皆老街為賽道，油尖旺各區的封路範圍將相當廣泛。

西區海底隧道往九龍方向的管道會維持行車，而往港島方向的管道將由星期日凌晨零時45起封閉，並因應賽事進度而重開。西九龍區的駕駛人士前往港島，請使用紅磡海底隧道及東區海底隧道。

運輸署預計，彌敦道及附近一帶、亞皆老街、衛理道、加士居道天橋、西九龍走廊及紅磡海底隧道來回方向，會較平時的星期日顯著擠塞，其中加士居道天橋及西九龍走廊可能出現長車龍。

渣馬2021｜新界區封路

由於全程馬拉松比賽會使用長青公路、長青隧道及南灣隧道往九龍方向的行車線，由青嶼幹線（青馬大橋）前往九龍方向的車輛須改經青衣西北交匯處、青衣北岸公路、青荃路、荃灣路、葵涌道、長沙灣道及荔枝角道。預計北大嶼山公路、青馬大橋及青衣西北交匯處一帶的交通屆時可能擠塞。

有關封路將不會影響由港島／九龍／新界東前往香港國際機場及大嶼山的車輛。至於由新界西經屯門公路或大欖隧道前往機場及大嶼山的車輛，由於受到汀九橋（往九龍方向）封閉的影響，則須改經荃灣路、荃青交匯處、青荃路、青荃橋及青衣北岸公路前往青馬大橋。

運輸署預計，青嶼幹線（往九龍方向）及青衣西北交匯處會較平時的星期日顯著擠塞。

渣馬2021｜公共交通服務特別安排

由今晚11時15分起，約230條巴士路線及40條專線小巴路線需要分階段實施改道、縮短服務或暫停服務安排，直至道路於星期日重開。受影響的巴士路線包括行經西區海底隧道的巴士線；於中西區、灣仔及銅鑼灣行駛的港島區巴士路線；於彌敦道、亞皆老街、上海街、佐敦道及油尖旺區行駛的九龍巴士路線；以及行經汀九橋、長青公路、長青隧道及南灣隧道的巴士路線，部分巴士總站亦會暫停使用。

為方便分別由最早上午5時45分及6時正起跑的全程及半程馬拉松參賽者前往彌敦道起點，或由最早上午5時45分起跑的10公里比賽參賽者前往西區海底隧道收費廣場，港鐵有8條鐵路線的頭班車會在星期日適時提早開出，屯馬線及東鐵線的最早頭班車於凌晨3時25分開出。

此外，5條特別巴士服務，包括分別由荃灣、屯門及天水圍前往尖沙嘴的第R230、R260及R269號線，以及分別由荃灣及天水圍駛經西區海底隧道收費廣場的第R930及R969號線，會於星期日提供服務，方便參賽人士前往彌敦道或西區海底隧道收費廣場的賽事起點。

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