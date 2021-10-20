渤海銀行被爆挪用客戶28億存款 為他人做貸款抵押

香港上市的渤海銀行(9668)陷入挪用客戶28億元(人民幣，下同)存款「羅生門」。渤海銀行江蘇南京分行近日被指控，挪用內地知名健康產業集團「江西濟民可信集團」旗下兩間子公司「山禾藥業」及「恒生製藥」的28億存款，為一間名為「華業石化」的公司提供貸款質押擔保，而該兩間公司與華業石化無任何關係。

渤海銀行南京分行強調已報警

渤海銀行南京分行昨發聲明，稱「發現企業間異常行為」後已經報警，強調「將一如既往堅決維護客戶合法權益，保障客戶資金安全」。不過，濟民可信隨即發出題為《六問渤海銀行南京分行》的文章，質疑該分行進行或包庇刑事犯罪行為，根本無法「保障客戶資金安全」，要求該分行作出合理解釋。

存款33億 僅5億無被成功挪用

《中國經營報》旗下「貝果財經」報道，山禾藥業及恒生製藥在渤海銀行南京分行的總存款有33億元，其中28億元被該分行擅自挪用，為華業石化的貸款做質押擔保，而另外5億元未被質押，是因為該分行營業部職員今年8月19日致電山禾藥業法人代表江華，查詢是否真的要辦理5億元存單質押業務時，獲「明確否認」。

報道指，江華當日收到來電，指有人正在櫃台將5億元電子存款轉為紙本存款單，並以此做貸款抵押。由於公司存款從未為第三方做擔保、質押，江華大感意外，並向濟民可信資金管理部匯報情況。濟民可信資金管理部經理熊點隨即致電該分行，強調公司從未准許任何人辦理相關事宜，要求行方立即報警。報道提到，熊點當日多次致電涉事分行跟進，但均未獲詳細回應。之後山禾藥業與恒生製藥嘗試支取早前存入涉事分行的每一筆存款，均不成功，遂向渤海銀行查詢，結果對方核實，28億元存款全被質押。

涉事分行親口承認挪用存款

8月21日，涉事分行營業部總經理胡兆峰、總經理助理管鵬程，帶華業石化資金部姓董總監等2人，與濟民可信集團財務人員見面、交涉，期間胡兆峰親口承認，去年11月已用山禾藥業的存款，為華業石化的票據融資進行質押擔保，而之後山禾藥業及恒生製藥陸續存入該行的存款都被用於質押擔保。管鵬程亦承認，並未與存款方交流過質押事宜，相關質押未獲存款方同意，還要求能獲允許繼續用餘下5億存款，為華業石化提供貸款質押，否則華業石化到期未能還款，該28億元也是「全部凍結」，「你存單也拿不走，錢也拿不走」。

濟民可信拒絕，並於8月24日向銀行發送通知函，強調山禾藥業及恒生製藥從未將電子存款轉為紙本存單，亦無為他人辦理過任何質押，要求該分行不得進行劃扣及其他違規違法操作。8月25日，華業石化未能在還款日還款，涉事分行仍然強行劃扣被質押的山禾藥業4.5億元存款。

貸款者承認抵押資料由銀行提供

在涉事分行昨日發出聲明後，濟民可信於《六問渤海銀行南京分行》中質問，在8月19日罪行正在發生時，以及8月21至26日期間集團多次與銀行交涉並表明從未亦無授權他人辦理存款質押時，「貴行為何不報警？」而最終是集團在與銀行多次交涉無果後，於9月3日向無錫警方報警。濟民可信同時質疑，行方與華業石化到底是何關係。

據濟民可信公開的錄音顯示，華業石化的姓董總監在8月21日的交涉中，承認從未與濟民可信任何人接觸，因為知道「你們是肯定不會跟我們談的」，而華業石化與銀行各有資金和貸款業績需求，涉事分行人員就主動告知有「存款方」能提供存款質押，每次有存款就由涉事分行人員提供資料予華業石化人員，再由華業石化人員辦理存款質押手續。

貸款者涉冒認中石油旗下公司

至於有報道從商業登記發現華業石化是中國石油旗下北京華昌置業旗下江蘇華之業能源發展的子公司，中石油曾於上月26日發聲明，強調是有不法分子冒用北京華昌置業名義註冊江蘇華之業能源發展、山東國油華錦石油科技及國化實業集團(河南)，中石油與該3家公司無任何關係。