港人對政府施政最不滿 近半人有抑鬱症狀超疫情高峰期

「香港開心D」平台公布2021年香港開心指數調查，指本港整體開心指數為6.44(10分滿分)，為近3年新高，惟市民對「政府的施政」、「信任政府處事的程度」及「政治及社會狀況」等外在環境因素最不滿意，滿意程度均不達4.5分，屬不合格水平。

35歲以下市民開心指數較低

平台於今年8月以網上及街頭問卷形式向1,557名市民調查，結果發現港人現時的開心指數大致回升到社運及疫情前的水平，35歲以下的市民開心指數仍然相對低，這個年齡群組亦對政治及社會、政府的施政及信任度的滿意程度介乎2.85至3.83分(10分滿分)，較其他年齡群組平均低約1分，平台分析數據亦指，經濟狀況、自己的住屋狀況及居住環境與開心指數最相關。

平台於問卷加入抑鬱症狀評估表，發現48%受訪者有輕度至嚴重抑鬱症狀，包括心情低落，專注有困難、食慾異常多或少、食慾不振或暴食、有自殺念頭等。結果又指，16%出現輕度抑鬱症狀，有中度至嚴重抑鬱症狀的受訪者超過三成，較去年疫情高峰期的比例更高。

學者：「後疫情」影響比想像中深遠

負責調查的東華學院護理學教授林清指抑鬱症狀包括自殺傾向，現時情況很危險，他本以為社運過去，新冠疫情亦相對放緩，市民抑鬱症狀會減少，但「後疫情」影響教她想像中深遠，估計很多工種消失，令不少人由生活無憂變成擔憂，預計抑鬱水平會維持數年不跌。