港代表團成員訪海洋公園 張家朗感激父母培訓心理質素

東京奧運香港劍擊隊及部分單車隊成員，昨到海洋公園水上樂園出席祝捷會，男子花劍金牌得主張家朗更與父親一同現身，張家朗表示除了多得港人支持，亦感謝父母自小培訓他的心理質素，指父親經常會和他分享擔任籃球員時的心路歷程，令他少走冤枉路。而港協暨奧委會指，會盡力爭取粵港澳三地舉行的2025年全運會開幕典禮在香港舉行。

張家朗父親本身在海洋公園任職高級設施經理，他憶述張家朗小學四年級暑假第一次接觸劍擊，中四時更不厭其煩向他們要求，希望成為全職運動員，最後決定給予他2年時間嘗試，沒有成績就要放棄。被問及家人的支持如何造就家朗的奧運奪金之路，曾任籃球員的張父說：「有時候我會分享自己曾經做運動員的經驗，如何處理心態。」張家朗亦表示，自己之所以能在比賽中保持出色的心理質素，全賴父母的啟發，「小時候比賽時有時會沉不住氣、會氣餒，沒現在的成熟、冷靜，父母經常會和我分享自身經歷，令我不用多走冤枉路。」對於越來越多年輕人希望成為全職運動員，張家朗認為，這可以帶來良性競爭，是一件好事，又指最重要的是不要怕辛苦和不輕易放棄。

一同出席祝捷活動的運動員還包括男子花劍隊成員張小倫、蔡俊彥、吳諾弘、女子重劍隊的連翊希與朱嘉望和教練Gregory Koenig，以及單車代表蔡曉鋒和梁寶儀。活動期間引來不少市民圍觀，有市民興奮揮手向運動員打招呼，並趁機合照。海洋公園為表揚香港運動員在東京奧運的出色表現，向獎牌得主送出水上樂園永久入場證及額外的全年入場證，而其他東奧代表團運動員亦獲得全年入場證。

同場出席祝捷會的港協暨奧委會主席霍震霆表示，會盡力爭取2025年全運會的開幕禮在港舉行，同時隨著更多現代化的設施落成，希望屆時香港可以主辦更多項目，例如馬術、單車、劍擊等。海洋公園主席劉鳴煒則指，海洋公園會積極與港協暨奧委會交流，希望在硬件及軟件上能配合於2025年全運會主辦賽事，同時推動本港體育發展。



港代表團成員訪海洋公園 張家朗感激父母培訓心理質素