港區國安法︱鄧炳強網誌批民陣教協 表明罪責不因解散消失

民陣及教協接連宣布解散，保安局局長鄧炳強今日(16日)在保安局網上撰文，認為兩個組織都是在《香港國安法》下發生，認為《香港國安法》的實施立竿見影。又指不論相關組織不論是否停止運作，仍會接照《香港國安法》等法例追究刑事責任。

就有關民陣的解散，鄧指民陣自2002年成立以來，一直未有向公司註冊處註冊，亦沒有向警察牌照課註冊為社團。又指民陣舉辦的活動越見激進，為國家安全帶來風險。另外又指警方4月時要求民陣提交資金及戶口資料時，民陣未有依時提交。

稱教協改寫不了過去作為

另外，鄧炳強又批評，教協以教師組織之名，公然縱容「黑暴」和危害國安等勢力，甚至誘導學生罷課及參與違法遊行，將政治凌駕教育專業。指教協解散前，退出支聯會及退出國際教育組織，並成立「中國歷史文化工作組」，改寫不了過去的作為。

鄧炳強最後指，儘管相關組織已公布解散，但任何人或機構犯下的罪行，不會因其解散而消失，亦不可以藉此逃避罪責。

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