港區國安法｜《國安法》實施一年 國際特赦組織：人權現緊急狀況

《港區國安法》實施一周年，本港社會經歷不少改變，最近《蘋果日報》亦因被凍結資產而停刊。國際特赦組織(Amnesty International)發表報告，指香港當局利用《港區國安法》對付異見者，並合理化「審查、騷擾、逮捕、起訴等違反人權的行為」，又指《港區國安法》讓香港迅速走上成為「警察政府」(Police State)的道路，導致人權出現緊急狀況，又表示國安法全面並具壓迫性，最終或令香港「愈來愈像中國內地的人權荒地」。

相關新聞：港區國安法｜李家超：仍須加強情報監察 感謝中央施展「治港組合拳」

然而，中央駐港維護國家安全公署署長鄭雁雄早前接受《東周刊》專訪時稱，香港維護國家安全是「一國兩制」行穩致遠的根本前提，質疑沒有「一國」，何來「兩制」，稱公署願做涇溪石起到好像燈塔的作用，使大家小心駛得萬年船，希望因魯莽而翻船的人愈少愈好。