港區國安法｜《壹傳媒》行政總裁張劍虹及執行董事周達權辭職

日前被警方國安處以涉嫌違反《港區國安法》拘捕的《壹傳媒》高層張劍虹及周達權，據《壹傳媒》公布，張劍虹已辭任公司的行政總裁及營運總裁，周達權亦已辭任董事職務；此外，熊自強亦因從事其他個人發展而辭任財務總裁一職。董事會稱，對3人在前所未有的非常時期，為集團作出的辛勞及貢獻致以崇高敬意。

《壹傳媒》董事會餘下4人，分別為非執行董事葉一堅，獨立非執行董事Louis Gordon Crovitz、Mark Lambert Clifford及林中仁。公司於聯交所的股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。

張劍虹、周達權，及《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光及蘋果動新聞平台總監張志偉等5名高層，上月被警方國安處以涉嫌違反《港區國安法》中「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」拘捕。當時在法庭上，張劍虹及羅偉光曾申請保釋，並稱會辭去《壹傳媒》所有職務等多項條件，惟《港區國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德認為，沒有充足理由相信兩名被告不會繼續實施危害國家安全行為，故拒絕其保釋申請，2被告還柙至下月13日再訊，而周達權等則獲保釋。