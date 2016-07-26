港區國安法｜《路透社》：美國準備制裁7名香港中聯辦官員

《路透社》引述兩名消息人士指，美國政府將於當地時間星期五公布，制裁7名香港中聯辦官員。美國總統拜登證實，華府將會提醒美國企業在香港營運業務的風險。

報道指，美國政府準備制裁7名香港中聯辦官員，指他們打壓香港的民主，而國務院預計亦會向在香港營運的國際企業更新警告，表示美國政府關注《港區國安法》生效之後，對國際企業帶來的影響，形容香港的情況正在惡化。

報道又指，白宮正研究透過行政命令的方式，重新審議有關香港移民措施，但未肯定是否會落實執行。美國財政部拒絕回應有關可能制裁的報道。

相關新聞：中美角力｜華府據報向在港美企發營商警告 中方：反對干預內政

拜登：北京當局未有履行對香港承諾

拜登在白宮與到訪的德國總理默克爾會面後見記者，他批評北京當局未有履行對香港的承諾，又指香港的局勢正在惡化，當見到中國或任何國家破壞自由與開放的社會時，美國和德國都會站起來捍衛民主原則和權利。

《彭博社》較早前報道，拜登政府計劃向在港的美國企業發出警告，提醒投資者香港曾經獨立的司法系統，正受中國干預，中國共產黨近乎完全控制，有關警告並非要求企業採取回應行動，只是提醒有關風險。