港區國安法｜《852郵報》刪舊片 游清源：本港政治氣候突變黑雨

上月初已宣布遣散所有員工的網媒《852郵報》，創辦人游清源今早拍片表示，已經把以往曾發布過的影片，全數暫時下架，更形容本港政治氣候突然變成「黑色暴雨」，情況「急轉直下」，為留「有用之身」，無奈把影片下架，並謹此向讀者道歉。

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《852郵報》今早於Youtube頻道上載一條題為《游清源道歉啟事》的影片，游清源於片中提及，鑒於《立場新聞》昨晚「無奈變陣」的決定，以及前《蘋果》主筆馮偉光及楊清奇被捕，他為求留「有用之身」，以繼續「守護我城」，認為以往拍片方式不能繼續，故昨晚漏夜將舊片暫時全部下架。他指，期望不久將來可以將影片重新上架。

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改拍「香港情懷」影片

他透露，原擬在今年7月1日後「換個形式」，用他認為較安全的方法拍片，但今日決定提前進行，繼續與讀者訴說「香港情懷、香港精神、香港情、香港人、香港事」。而現時《852郵報》Youtube頻道亦已上載一條題為《游清源遇過的香港人：預告篇》的影片。

游清源上月中已宣布，遣散《852郵報》全部6名員工，改為以一人形式運作，並繼續發表時事評論短片及文章。