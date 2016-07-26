港區國安法｜分析師料壹傳媒或被除牌 會計師稱銀行可自行凍結資產

《蘋果日報》5名高層上周被警方以《國安法》拘捕，3間相關公司約1,800萬資產被保安局凍結，《蘋果日報》或須於本周內停刊。香港股票分析師協會主席鄧聲興於電台表示，如壹傳媒停牌超過18個月，或沒有足夠營運業務以維持上市公司的地位，有機會被除牌。

相關新聞：《壹週刊》告別讀者：相信大時代下已經到臨終點

鄧聲興表示，一般而言，上司公司可轉型其他業務維持營運，但由於蘋果日報大量資產被凍結，「連現有業務都營運唔到」，更遑論轉型。他又指，由於案件涉及《國安法》，沒有前車可鑒，難以估計審訊需時多長，以及對壹傳媒業務的影響有多深遠。他認為，壹傳媒應披露其餘約5億資產，並盡量保存資產的完整，萬一面臨清盤，亦可保障股東或小股民最大利益，而證監會亦有角色保障股民權益。

相關新聞：蘋果多個版面停止更新 林鄭：新聞機構非保護罩

消息稱有銀行自行凍結壹傳媒資產

昨日有傳媒引述銀行界消息，稱最少1間與壹傳媒有主要來往的銀行礙於自身風險，決定自行凍結壹傳媒旗下其他附屬戶口。執業會計師林智遠於同一節目稱，目前未能證實消息真偽，但銀行按風險管理自行採取行動，做法頗為普遍。他又指，涉及《國安法》的案件，銀行的風險管理將更嚴謹, 雖然做法或會損害客戶權益，但認為銀行會作衡量。