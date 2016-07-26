港區國安法｜前蘋果6高層押至下月再訊 與黎智英同日處理交付高院

壹傳媒行政總裁張劍虹、前《蘋果日報》總編輯羅偉光、筆名「李平」的主筆楊清奇、副社長陳沛敏、筆名「盧峯」的主筆兼英文版執行總編輯馮偉光、執行總編輯林文宗，以及《蘋果》三間公司，早前被控串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，違反《港區國安法》，今日(30日)於西九龍裁判法院再提堂。《國安法》指定法官、署理總裁判官羅德泉批准控方申請，將案件交付高等法院審理，並押後至下月12日再訊處理交付程序。壹傳媒創辦人黎智英涉違國安法的案件，會於同日處理交付高院程序。眾被告今日沒有保釋申請，全部繼續還柙。

6名被告及蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果互聯網有限公司，涉及兩宗案件，今日一併處理。他們被控於2020年7月1日至2021年4月3日，在香港與黎智英及其他人一同串謀請求外國或者境外機構、組織、人員，實施對香港特區或者中國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。至於黎智英則被控勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪等共三罪。

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