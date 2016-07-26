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港區國安法｜創作人高志活發公開信　盼獲保證來港拆「國殤之柱」不被控違國安法
1 小時前
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港區國安法｜創作人高志活發公開信　盼獲保證來港拆「國殤之柱」不被控違國安法
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「國殤之柱」創作人高志活發公開信，希望港府保證，他和團隊不會因為來港處理國殤之柱而被控違反《港區國安法》。(資料圖片)

香港大學要求搬走象徵紀念六四事件的「國殤之柱」有新進展。早前已表示願意來港移走「國殤之柱」的創作人，丹麥雕塑家高志活發表公開信，要求港大全面協助他將「國殤之柱」移回丹麥，亦希望港府保證他和他的團隊，不會因為來港處理「國殤之柱」而被控違反《港區國安法》。

高志活曾兩次被拒入境香港

高志活在公開信中指，拆卸「國殤之柱」的工序複雜，他和團隊必須親身來港處理，希望港大全力協助，包括技術支援、封路等，避免「國殤之柱」受到破壞。

此外，他得悉《港區國安法》能夠起訴外國公民，而自己曾兩次被拒入境香港，他要求港府保證他和團隊，及在港協助處理國殤之柱的人員，不會因此被控違反《國安法》。他又指，已透過在香港的法律代表去信港大及港府，若得到全面配合，便會將國殤之柱移回丹麥。

港大早前去信支聯會，要求支聯會限期內移走「國殤之柱」，否則將視為放棄，惟支聯會指「國殤之柱」屬於原創者高志活，認為港大應直接與高志活代表律師接洽較為合適。「國殤之柱」刻有多個表情痛苦的人，象徵六四事件中的死難者。1997年6月4日，港大學生會將作品由維園移入港大校園擺放，至今已約24年，而學生會過去每年六四均會洗刷「國殤之柱」。

相關新聞：

港大要求移走國殤之柱限期屆滿　支聯會著與高志活接洽

據悉擺放24年的「國殤之柱」將移走　港大：不時檢討校內風險管理

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/港區國安法｜創作人發公開信　盼獲保證來港拆國殤之柱勿違《國安法》-292769
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